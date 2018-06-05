Рианна рассталась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем

«Она разбила ему сердце», — уверяют друзья барбадосской дивы

По словам друзей, Рианна всегда разбивает мужские сердца.

Роман Рианны с молодым миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем продолжался больше года. Но, похоже, ветреная барбадосская дива не умеет долго сохранять отношения: как сообщают западные таблоиды, артистка рассталась с арабским бизнесменом. Причина банальна: «Он ей надоел».

— Она устала от него, — рассказал порталу Mtonews.com один из друзей звезды. – Конечно, Рианна разбила ему сердце. Это то, что она обычно и делает – разбивает мужские сердца. Периодически она устает от мужчин.

А ведь еще в декабре прошлого года СМИ сообщали о помолвке певицы. Слухи спровоцировало кольцо с огромным бриллиантом, появившееся на безымянном пальце артистки. Рианна продемонстрировала украшение во время визита на родной Барбадос, и все тут же решили: свадьбе быть! Но не в характере Рианны подчиняться каким-либо узам – даже если это узы брака.

Состояние семьи Хассана, по данным Forbes, — 1,5 млрд. долларов. Фото: кадр видео.

Бывший бойфренд Рианны — один из самых богатых людей Саудовской Аравии. Хассан занимает должность заместителя президента компании Saudi Toyota Абдул Латифа Джамиля. Состояние его семьи, по данным Forbes, — 1,5 млрд. долларов. Судя по тому, что он не запрещал певице появляться на сцене и на публике в откровенных нарядах, Хассан не придерживается строгих традиций и совершенно не против того, чтобы его возлюбленная вела светский образ жизни и занималась карьерой. Хотя, кто знает — возможно, на самом деле он хотел запереть Рианну в роскошном дворце, и это и стало одним из камешков, разбивших их хрупкие отношения.

Впрочем, 30-летняя Рианна тоже девушка не бедная. Она одна из самых успешных звезд мирового шоу-бизнеса. В списке журнала Forbes, подсчитавшего доходы самых высокооплачиваемых певиц планеты по итогам 2017 года, Рианна занимает седьмое место. За минувший год она заработала 36 миллионов долларов. Барбадосская дива дает концерты на самых значительных концертных площадках планеты – от Атланты до Цюриха.