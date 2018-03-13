Родители Дмитрия Хворостовского пришли в Большой Театр на премию BraVo

mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 11:45

Родители Дмитрия Хворостовского пришли в Большой Театр на премию BraVo

Людмила Петровна и Александр Степанович получили награду за сына

Родители Дмитрия Хворостовского пришли в Большой Театр на премию BraVo

Родители Дмитрия Хворостовского — Людмила Петровна и Александр Степанович

В это воскресенье, 11-го марта, на исторической сцене Большого театра прошла международная Премия BraVo в области классической музыки.

Вручались награды в номинациях: «Классический альбом года», «Лучшая классическая композиция в современном исполнении», «Опера года», «Балет года», «Лучший классический женский вокал», «Лучший классический мужской вокал», «Оркестр года», «Концертная/театральная площадка года», «Дирижер года», «Открытие года», «Мировая звезда», «За поддержку классического искусства».

Первым номером организаторы решили отдать дань памяти Дмитрию Хворостовскому. Его юбилейная и, к сожалению, последняя работа — запись полной версии заглавной партии в опере «Риголетто» была номинирована на премию BraVo в разделе «Классический альбом года». К слову, Дмитрий со своей работой был представлен в этом году и на «Грэмми», но американцы решили не отдавать награду русскому артисту. Зато у нас в стране его оценивают по достоинству.

Как оказалось, в этот день в зале были родители Дмитрия — Людмила Петровна и Александр Степанович. Когда они поднялись на своих местах, чтобы получить почетную награду за сына, зал встал. И стоя аплодировал, отдавая дань великому артисту и его семье.

Посвящение Дмитрию Хворостовскому — Ave Maria — прозвучало в исполнении корейской певицы Суми Йо. В это время на сцену Большого опустился прозрачный занавес, на котором медленно начал проступать портрет баритона, ушедшего от нас в конце 2017-го года от тяжёлой болезни.

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mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 11:45
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