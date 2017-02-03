Родители Жанны Фриске: «Никаких денег «Русфонда» мы не брали!»

Отец певицы рассказал «КП», почему он не явился в суд по делу о пропавших миллионах, собранных на лечение звезды

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года.

В Перовском суде Москвы прошло первое заседание по иску, поданному «Русфондом» к родственникам Жанны Фриске. Отчаявшись выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных в 2014 году «Первым каналом» и поклонниками певицы на ее лечение, благотворительный фонд решил вернуть эти деньги через суд. Ведь близкие звезды так до сих пор и не отчитались, куда ушла львиная доля этих средств. А в прессе появилась информация о том, что незадолго до смерти певицы ее мама якобы снимала со счетов крупные суммы.

— Согласно документам, предоставленным «Русфонду», на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть — 4 миллиона 120 тысяч рублей из собранных 25 млн рублей, — рассказали представители «Русфонда». — Наши попытки определить точные суммы, потраченные на лекарства и медицинское обслуживание, успехом не увенчались. Таким образом, сумма исковых требований составляет немногим более 20 млн рублей.

На первое досудебное заседание явился только адвокат «Русфонда», никого из родственников Жанны в зале не было. Судья постановил привлечь наследников певицы — ее родителей и сына Платона — в качестве ответчиков по делу. Естественно, трехлетнего малыша в суд никто не поведет: его интересы будет представлять отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Мы позвонили отцу Жанны Владимиру Фриске и спросили, почему он не пришел в суд:

— Это бред какой-то… Никакой повестки мы не получали, я вообще узнал о заседании из СМИ! – возмутился Владимир Борисович. – Чего добивается «Русфонд» — я не знаю. Им уже ответили из правоохранительных органов, что никаких противоправных действий мы не совершали. Жанну мы лечили на свои деньги. Только самолет для ее транспортировки заграницу обошелся нам в 160 тысяч евро. Я платил их из своего кармана. Пожертвования «Русфонд» собрал в феврале 2014 года, а перечислил деньги на счет Жанны только в ноябре. Почему они не дали средства тогда, когда ее можно было спасти, а не тогда, когда от нее уже отказались все врачи?

Отец певицы Жанны Фриске Владимир (слева) и мать Ольга Копылова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Я не понимаю, чего от нас сейчас хочет «Русфонд». Собранных «Русфондом» денег мы не брали, мы их не тратили, и где они — я не знаю. Если бы нам отдали эти деньги, мы бы за них расписались, и тогда должны были за них отчитываться. Но моей подписи нигде в документах нет. Мы будем разбираться с этим. Мама Жанны действительно переводила деньги со счета на счет, но это были деньги дочки, а не «Русфонда». Все бумаги, подтверждающие это, у нас есть.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Если «Русфонд» выиграет суд, платить по долгам Платона будет Шепелев

— Если «Русфонд» выиграет дело, суд, скорее всего, обяжет всех наследников Жанны Фриске выплачивать долг в равных долях, — объяснил нам адвокат Адвокатской палаты Москвы Игорь Путилов. — В этом случае выплата долга ребенка (по крайней мере, до его совершеннолетия) ляжет на плечи его отца Дмитрия Шепелева. В счет денежного долга может быть арестовано и имущество.

Но по практике благотворительные организации крайне редко выигрывают подобные суды. Все зависит от того, как был составлен договор передачи денег. Скорее всего, в нем прописаны пункты, на что именно должны были пойти средства, также обязательно прописываются сроки их возврата и то, на кого возлагается ответственность за возврат денег. Это ключевой договор. Если он составлен некорректно, если обязанности сторон были прописаны нечетко, то, скорее всего, благотворительная организация проиграет суд. Кроме того, ответчики все еще имеют возможность отчитаться за деньги, предоставив в суд чеки о тратах на лечение и за те услуги, которые указаны в договоре.

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