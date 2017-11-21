Россиянка в кокошнике и платье с декольте затмила соперниц на «Мисс Вселенная»

Наша участница Ксения Александрова в роскошном наряде была вне конкуренции на шоу [фото]

22-летняя Ксения Александрова из Москвы отправилась защищать честь нашей родины

В субботу, 18 ноября в Китае отгремел один из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Мира». Победила 20-летняя индианка Мануши Чхиллар.

Наша участница «Мисс Россия-2017» Полина Попова вошла в Топ-10.

В воскресенье, 26 ноября пройдет не менее фееричный финал другого конкурирующего шоу «Мисс Вселенная-2017», которым без малого 20 лет владел Дональд Трамп, президент США. Американский лидер в 2015 году продал «Miss Universe Organization» голливудскому импресарио Ари Эмануэлю. К слову, Трамп в 2013-м впервые за историю привез конкурс в Россию. «Мисс Вселенная-2013» прошел с огромным участием бизнесменов Араса и Эмина Агаларовых, которые предоставляли свои отели, клубы, рестораны и концертные залы в качестве площадок для организации шоу. В Москве тогда короновали участницу из Венесуэлы Габриэлу Ислер.

В прошлом году шоу проводили на Филиппинах, победила француженка Ирис Миттенар.

В 2017-м новая администрация конкурса решила далеко не ездить и проводить соревнования в США. В Лас-Вегас съехались 88 претенденток на корону самой красивой девушки вселенной, среди которых и наша соотечественница.

22-летняя Ксения Александрова из Москвы отправилась защищать честь нашей родины после того, как заняла второе место на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017».

Так как в очередной раз «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» проводят на разных концах планеты и примерно в одно и тоже время, обладательница российского титула Полина Попова смогла участвовать только в одном из шоу.

Ксения Александрова имеет высшее образование — она финансист, окончила Плехановский университет. Работает моделью с 19 лет. Планирует поступать на второе высшее, мечтает стать тележурналисткой.

На «Мисс Вселенная» наша участница показывает отличные успехи. На одном из самых зрелищных этапов конкурса дефиле в национальных костюмах россиянка затмила соперниц роскошным образом. Пышное платье в пол с эффектным декольте и кокошником смотрелось на нашей русской красавице потрясающе.

— Дизайнер моего национального костюма — Глеб Винокуров. Наряд выполнен в стиле Гжель — традиционного русского ремесла, — подписала фото Ксения.