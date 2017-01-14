Русфонд подал в суд на родных Жанны Фриске

Все попытки фонда выяснить, как расходовались 25 млн рублей, собранных на ее лечение, оказались безуспешны

После смерти Жанны Фриске летом 2015 года Русфонд делал несколько попыток получить отчеты о расходовании более 25 млн рублей, собранных на ее лечение.

Фонд не будет оказывать давления на суд в этом деликатном деле, тем не менее его намерения тверды и определенны: целевые деньги придется вернуть, чтобы направить их на лечение тяжелобольным детям. Или предоставить отчеты о расходование миллионов рублей, собранных телезрителями «Первого канала» на лечение Жанны Фриске. Эти отчеты могут быть только у родственников певицы.

Напомним, после смерти Жанны летом 2015 года Русфонд делал несколько попыток получить отчеты о

Близкие Жанны, которые должны вот-вот получить наследство, в свое время принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в Русфонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие использование пожертвований на оплату медицинских услуг. По сведениям фонда, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 млн рублей. Но точную сумму выяснить так и не удалось.

Договор, заключенный между певицей и благотворительной организацией, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение. Неизрасходованные суммы, согласно договору, следовало вернуть.

«Важнейшим принципом Русфонда является строгая отчетность о принятых и использованных пожертвованиях, — говорится на сайте фонда. — Строгий учет пожертвований позволяет оказывать помощь максимальному числу нуждающихся: деньги, собранные сверх необходимой суммы на лечение одного больного, незамедлительно направляются другому очереднику, о чем Русфонд обязательно информирует благотворителей.

Этим принципам Русфонд строго следовал и при сборе денег на лечение Жанны: 30 млн рублей из 68 млн рублей (46%), собранных в январе 2014 года с помощью «Первого канала», сразу же были направлены на лечение восьмерых детей. Жанна тогда публично благодарила всех за помощь и говорила о своем желании помогать нуждающимся детям».

Обращение в суд – мера исключительно вынужденная, но иначе фонд не сможет выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными.

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