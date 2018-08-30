Рыба моей мечты
Участвуйте в конкурсе, и тогда вы можете выудить не только желанный трофей, но и призы
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«Комсомолка» вместе с ФГБУ «Главрыбвод» объявляют конкурс «Рыба моей мечты»!
Главрыбвод – крупнейшая государственная организация, созданная для сохранения водных биологических ресурсов. Это единственная в стране структура, которая занимается воспроизводством ценных и исчезающих видов рыб: азовской белуги, каспийского и черноморского лосося, сахалинского осетра, байкальского осетра и омуля. Поэтому тематика конкурса не просто рыбная, но и природоохранная.
Все фотографии должны быть сделаны в России и содержать экологическую тематику. Направляйте нам фотографии с видами рек и озер, в которых живет наша рыба, фото о подводной жизни рыб, о том, как вы сохраняете среду их обитания.
Загружайте фото и видео пойманной рыбы и как вы отпускаете ее в родную стихию. Ведь мы знаем: среди вас очень много тех, кто придерживается принципа «поймал – отпусти», кто думает не о промысле, а о том, что оставит будущим поколениям рыболовов.
Не было под рукой камеры? Не беда! Присылайте истории о том, как вы помогли водным обитателям: не дали погибнуть дачному прудику, переселили мальков из пересыхающей лужи в большой водоем, прогнали браконьеров, сплотили команду единомышленников – защитников природы.
Мы ждем на конкурс и рисунки юных участников. Нарисуйте рыбу своей мечты и присылайте нам.
Присланные работы будут размещены у нас в разделе Рыба моей мечты, где многочисленные читатели kp.ru будут голосовать за понравившиеся фото- и видеосюжеты, истории и рисунки.
Призы конкурса: удочки для ловли, оборудование для зимней рыбалки и в год чемпионата мира по футболу главный подарок – футбольные мячи с флагом России и автографами известных футболистов из сборной страны от бренда Jogel, с которым вы узнаете технологии любых побед!
Работы принимаются в период с 25 августа по 25 ноября, а жюри, в которое войдут представители ФГБУ «Главрыбвод» и компаний-партнеров, подведет итоги в декабре.
Подробнее – в положении о конкурсе
Результаты творческого конкурса будут опубликованы к Новому году.
Удачи!
Собирайте лайки и боритесь за победу!
Сохраним рыбу вместе!
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