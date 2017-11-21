Русских топ-моделей не пустили на шоу Victoria’s Secret-2017 в Китай

Юлии Беляковой, Ирине Шариповой и Кате Григорьевой отказали в визе для шоу Victoria’s Secret-2017 из-за громкой гибели 14-летней соотечественницы [фото]

Шоу Victoria’s Secret прошло в Шанхае

Зрелище, аналогов которого в мире не существует, отгремело в Шанхае 20 ноября. Участие в шоу Victoria’s Secret считается наивысшим достижением в карьере топ-моделей. Те, кого принято называть «Ангелами» знаменитого бельевого бренда, считают большой честью возможность продефилировать на ежегодном фантастическом показе. Всего такую возможность получают 50 моделей со всего мира.

Но в этом году не обошлось скандала. Три русские красавицы, заявленные организаторами в качестве участниц, не смогли не только выйти на подиум, но и пересечь границу Поднебесной. Юлии Беляковой, Ирине Шариповой и Кате Григорьевой власти КНР отказали в визе. Официально, причины не называются. Однако негласно такую позицию китайских властей связывают с недавней трагедии с нашей соотечественницей.

Катя Григорьева также опубликовала фото с предыдущего показа. Русская супермодель очень жалеет, что не смогла приехать на показ.

19-летняя Юлия Белякова — одна из самых молодых моделей, отобранных для шоу.

Напомним, 14-летняя пермская модель Влада Дзюба умерла в шанхайской больнице 27 октября. Причина смерти — менингит. В российских СМИ заявлялось, что в организме девочки нашли яд, в связи с чем в Перми возбуждено уголовное дело. В понедельник, 20 ноября Владу похоронили на родине.

Вместе с тремя россиянками на шоу Victoria’s Secret не пустили и украинку Дарью Хлистун.

На этом отказы в визах не закончились. На показ не допустили одну из самых главных топ-моделей современности Джиджи Хадид. 22-летняя американка до последнего надеялась, что примет участие в шоу. Однако китайцы таким образом припомнили красавице ее видео 9-месячной давности, где она посмеялась над азиатами, прищурив глаза с печеньем в виде Будды в руках. Извинения Джиджи власти Поднебесной проигнорировали

И напоследок пограничники КНР аннулировали визу мировой поп-знаменитости Кэти Перри, которая должна была петь во время выхода «Ангелов». Причина — выступление певицы в наряде с аппликацией в виде подсолнухов в Тайване в 2015-м. Это растение — символ сепаратизма на пробемном для Китая острове. Более того, два года назад Перри во время выступления размахивала тайваньским флагом.

Несмотря на все это шоу как и всегда было фантастическим.

Модели за кулисами шоу

Одной из главных участниц дефиле стала младшая сестра Джиджи Хадид Белла. 21-летняя супермодель появилась на подиуме одной из первых в нежно-голубом одеянии.

Белла Хадид появилась на подиуме одной из первых

Затем Хадид продемонстрировала еще один роскошный комплект белья с традиционными для шоу крыльями.

А за сценой манекенщица, которая никогда не улыбается, вытворяла такое:

Заслуженный «Ангел» Victoria’s Secret 36-летняя Алессандра Амбросио вышла на «язык» в страстном образе.

Алессандра Амбросио появилась в ярко-красном комплекте

Еще одна любимица бельевого бренда Адриана Лима выступила в перьях. 36-летняя бразильская супермодель приняла участие практически во всех показах Victoria’s Secret.

Адриана Лима появилась на подиуме в украшении из перьев

Во второй раз Адриана Лима появилась на подиуме в роковом образе

Американская топ-модель Тейлор Хилл в «ангелах» Victoria’s Secret с 2015 года

Главной звездой шоу была 27-летняя бразильянка Лаис Рибейро. Именно ей доверили выступление в бра умопомрачительной красоты и, разумеется, стоимости. Бюстгальтер ценой в 2 миллиона долларов весит 600 карат. Самый дорогой камень в изделии — 18-каратный сапфир. Также белье украшено желтыми сапфирами, голубыми топазам, бриллиантами, а сам корсет сделан из золота. На изготовление Fantasy Bra ушло 350 часов работы ювелиров.

Лаис Рибейро доверили выступление в бра стоимостью 2 миллиона долларов

Fantasy Bra украшен желтыми сапфирами, голубыми топазам, бриллиантами, а сам корсет сделан из золота

Но самый дорогой экспонат Victoria’s Secret продемонстрировала Жизель Бундхен. «Red Hot Fantasy» стоит 15 миллионов долларов. Это самый дорогой в мире комплект нижнего белья Бундхен показала в 2001 году. Он сделан из 1300 драгоценных камней, главный из которых тайский рубин в 300 карат.

Комплект «Red Hot Fantasy» стоимостью 15 млн. долларов продемонстрировала в 2001 году бразильская супермодель Жизель Бюндхен. Фото: GLOBAL LOOK PRESSКомплект «Red Hot Fantasy» стоимостью 15 млн. долларов продемонстрировала в 2001 году Жизель Бундхен

Не обошлось из без эксцессов. Одна из моделей упала на подиуме, что на шоу такого уровня случается очень редко. По иронии судьбы, «упавшим Ангелом» на шоу в Китае оказалась китайская супермодель Мин Си. Девушка запуталась в наряде и не удержала равновесие.

Мин Си не удержалась на ногах

Модель Victoria’s Secret Лаис Рибейро показала бюстгальтер за 2 миллиона долларов

Драгоценный лифчик Fantasy Bra сделан из бриллиантов, желтых сапфиров и голубых топазов (подробности)