Русское кино во Франции: как в Онфлере «Нашла коса на камень»

Среди лауреатов фестиваля российского кино — Борис Хлебников, Марина Неелова, Александр Яценко и Евгений Ткачук

Вручение золотой медали актеру Алексею Гуськову. Фото предоставлено организаторами

На 25-м фестивале российского кино в нормандском городке Онфлер чисто французское жюри под председательством режиссера Сафи Неббу, выбирало призеров из семи актуальных произведений отечественного кинематографа — «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Жги!» Кирилла Плетнева, «Язычники» Леры Сурковой, «Нашла коса на камень» Ани Крайс, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Победила, как водится, «Аритмия» — причем сразу на двух фронтах: и у профессионального жюри, и по итогам опроса обычной публики. Общечеловеческому обаянию этой картины вообще мало что можно противопоставить. Солирующий в «Аритмии» Александр Яценко в очередной раз удостоился приза за лучшую мужскую роль, но разделил его с Евгением Ткачуком за еще одну общечеловеческую драму, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Французские кинопрофессионалы не могли пройти и мимо работы признанной лучшей актрисой Марины Нееловой, остро и смело сыгравшей в трагикомедии «Карп отмороженный» пожилую сельскую учительницу, решившую заранее подготовиться к своим похоронам, чтобы облегчить жизнь эгоистичному сыну (Евгений Миронов).

Открытый Национальным фестивалем «Движение» и получивший на нем Гран-при нахальный, забористый и не для слабонервных фильм «Нашла коса на камень» уроженки Иванова, выпускницы Кельнской киношколы Ани Крайс (ее сейчас совершенно справедливо называют наследницей Алексея Балабанова) заработал в Онфлере два приза — приз региона Нормандии (денежный, что важно для молодого режиссера) и за лучший сценарий. По отличной реакции со стороны более опытных коллег Крайс, посетивших фест актеров, продюсеров и режиссеров, сложилось впечатление, что отечественное кино заждалось прихода такого режиссера — смелого, отвязного, внутренне совершенно свободного, с редким чувством ритма и юмора, с большим, несмотря на молодость, опытом и готовностью откровенно делиться им с экрана. Одна из таких актрис, Ксения Кутепова, до сих пор не игравшая в кино ничего более смелого, с уморительной серьезностью исполнила в «Косе» роль типичной постсоветской тетки в меховой шапке, которая может сердобольно пригласить домой бомжа с мороза, а может и, не задумавшись, грохнуть его из ружья. Ничуть не уступает ей отличная белорусская актриса Юлианна Михневич, с которой они составляют в фильме великолепную пару.

Ксения Кутепова (слева) и Анна Крайс. Фото предоставлено организаторами

Еще один талантливый дебютант, Александр Хант, удостоился небольшого, но приятного денежного приза от родственной Нормандии Ивановской области за фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — отлично разыгранное лучшими российскими актерами роуд-муви о сближении изначально чуждых друг другу отца и сына. Сыгравшая в нем актриса Ольга Лапшина («Класс коррекции») весь фестиваль радовала французов своим акапельным фолк-пением. А частый гость Онфлера актер Алексей Гуськов, регулярно снимающийся во Франции и Италии, в очередной раз был с восторгом встречен своими французскими поклонниками и награжден золотой почетной медалью мэра города.

Алексей Гуськов с полученной наградой. Фото предоставлено организаторами