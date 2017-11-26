С чем носить женские кеды: особенности обуви?
Нужно сказать, что полюбившиеся многим кеды можно поделить на те, которые предназначены для спорта и для делового образа жизни. Есть модели, прекрасно сочетающиеся со строгой одеждой. При этом вообще не нужно бояться выглядеть нелепо.
На сайте www.Fashioma.ru можно подобрать модные женские кеды, которые прекрасно сочетаются с любым стилистическим решением своей хозяйки. Безусловно, яркие и выделяющие в толпе кеды целесообразно носить со спортивной одеждой. Кроме того, они великолепно будут смотреться с джинсами любого цвета. Ведь быть яркой в серой жизни никому не запрещается.
Верхнюю одежду лучше выбирать схожую с цветом обуви, а на цвет джинсов при этом не стоит обращать никакого внимания. Благодаря наличию различных фасонов и моделей брюки и джинсы подобрать под кеды не так уж и сложно.
Не стоит забывать и о ещё одной особенности кед – они имеют прямую подошву. Причём нет чётких границ, какой подошва должна быть высоты, да и привязки к определённому цвету тоже нет. Единственное на что нужно смотреть, так это цвет подошвы, который имеют боковые стороны. Ведь что ни говори, но эти стороны много места от общего объёма кед.
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