Сабантуй на Алтае: как за пловом решались деловые вопросы регионов

На празднике встретились руководители двух Алтаев и президент Татарстана [фото, видео]

Президент Татарстана Рустам Минниханов (слева), Виктор Томенко (в центре), Александр Бердников.

17 июня на «Бирюзовой Катуни» отшумел ХХV Сабантуй. На грандиозный национальный праздник приехал лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Также там дружелюбно встретились врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и глава республики Алтай Александр Бердников.

Супер-казан

На солнечном бирюзовом пространстве в этот день соседствовали и русские и тюркские промыслы, на ярмарке чего только не было: алтайские обереги, кованые и глиняные изделия от неординарных ремесленников и уникальные наряды и т.д. На берегу Катуни в этот день раскинулось притягательное татарское подворье. Можно было зайти в бревенчатые дома, в хлев, и даже в баню.

— В баню, кстати, по татарским традициям водили первым делом после свадьбы молодых, — рассказали нам гости из Казани.

А сколько объедения было на Сабантуе!

А сколько объедения было на Сабантуе! В огромном чане весом 200 кило, объемом в 1200 литров варилась шурпа, в другом огромном казане на пять тысяч порций готовился плов. Мы тоже плова отведали, несмотря на жару — такой уж он был ароматный! Неподалеку пеклись оладушки на русской печке — во рту таяли. А еще красивые девушки в национальных костюмах предлагали всем желающим отведать чак-чак на меду и другую вкуснятину.

Полотенца и чапаны

Главы трех регионов зашли в татарскую деревню, накинув как шарфы белые полотенца с красным орнаментом.

— Это особые полотенца, — объяснила мне Гулия Миронова, гостья из Татарстана. — Девушки, вышедшие замуж, вышивали их и вешали на шест во время Сабантуя. Полотенца были подарком батырам – победителям.

Виктор Томенко и Александр Бердников во время торжественного открытия праздника примерили и чапаны — кафтаны батыров, подаренные им Рустамом Миннихановым.

Рядом с ними на сцене стоял секрет – бабай — это фольклорный татарский персонаж, рассказывающий гостям о традициях Сабантуя, а внизу на траве его рассказ повторялся в великолепном танце. Боже, как танцевали эти татарские танцоры — полет!

— В этом празднике и мудрость, опыт старшего поколения и энергия, сила юных, — заметил в приветственном слове Виктор Томенко. — Это сплав истории, культуры, это те традиции, из которых выросли мы сегодняшние.

«Приедем с деньгами за здоровьем»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на празднике не переставал восхищаться уникальностью Алтая. На вопрос, какие организации вы бы хотели привлечь сюда для оздоровительного туризма, ответил так:

— Во-первых, я сам хочу здесь оздоравливаться. И мой яркий пример должен быть поддержан. Вы даже не представляете, в каком месте вы живете. Но для того, чтобы эту красоту раскрыть нужна доступная логистика, — подчеркнул президент Татарстана, добавив с улыбкой: — И будем все счастливы. Вы будете ждать нас сюда с деньгами, а мы будем приезжать за здоровьем.

Кстати, на официальной встрече руководителей регионов обсуждалось возобновление прямых перелетов Казань – Горно-Алтайск.

Сабантуй 2018.

«Сам бог велел жить по-соседски»

Также в этот день говорилось о тесном сотрудничестве между краем и Республикой Алтай.

— Мы соседи, сам бог велел нам жить по-соседски, в дружбе, в мире, во взаимном решении всех совместных проблем, потому что их порой невозможно разделить, здесь все переплелось. Настрой и готовность к этому есть, — подчеркнул Виктор Томенко. — Думаю, что мы будем находить взаимопонимание ко всеобщей пользе людей, которые в наших регионах живут и считают Алтай одним местом притяжения.

Повезло капитально

И Рустам Минниханов и Александр Бердников отметили, что Виктор Томенко очень подготовленный руководитель.

— Алтайскому краю повезло капитально, — считает глава республики Алтай

Он даже объявил со сцены прогноз, что Томенко наберет 120 процентов голосов во время выборов.

-А если, мол, будет не хватать, мы в Горном Алтае поможем, — ретиво добавил Бердников.

— Настоящий батыр! — кивал со сцены бабай. А в это время другие батыры вовсю показывали свою удаль и ловкость в битве мешками на бревне, в борьбе куреш, в других колоритных состязаниях.

А рядом сверкала Катунь, напоминая, что все мы в одной лодке.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

Сабантуй прошел на Алтае.

На Алтае прошел Сабантуй.

На Алтае прошел Сабантуй.