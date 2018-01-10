Самые известные авиадебоширы: кто из российских звезд устраивал сцены в самолетах

В какие истории попадали знаменитости в аэропортах и на борту лайнеров

Лопырёва обматерила бортпроводницу, а Собчак поругалась с экипажем

На днях жену Андрея Аршавина вместе с детьми и сопровождающей их няней сняли с рейса Москва-Алматы. По версии авиакомпании – Алиса Аршавина требовала пересадить няню в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ. Сама же супруга футболиста уверяет, что ее высадили из самолета из-за грязного подгузника дочери.

После скандала мы решили вспомнить, кто еще из российских звезд устраивал сцены на борту самолета.

Лопырёва обматерила бортпроводницу

Известную фотомодель и тогда еще супругу футболиста екатеринбургского «Урала» Федора Смолова сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга. Дело было в октябре 2014 года. Самолет вырулил на взлетку, а Виктория разговаривала по мобильному, закинув ноги в ботинках на стену. Стюардесса попросила выключить телефон. Что было дальше, участницы ЧП рассказывали по-разному.

Лопырева уверяла, что сразу же прервала звонок, и посадочный талон предъявила по первому требованию. А вот бортпроводница вела себя непозволительно, всячески оскорбляя звезду. «У стюардессы ПМС, а люди страдают», — тут же поделилась наболевшим Виктория в соцсетях.

Выводить Лопыреву с самолета пришлось трем полицейским

Стюардесса же уверяла, что блондинка на замечания не реагировала, вела себя вызывающе, поэтому капитан принял решение вернуть самолет. Пассажиры-очевидцы добавили: вела себя по-хамски, материлась, всячески демонстрировала ВИП-статус. А когда блондинку выводила милиция, весь салон аплодировал.

Киркоров утихомиривал пьяных

Характер у Филиппа Киркорова не сахар: если что королю не нравится – не сдерживает эмоций. Вот и в самолете как-то не сдержался. Осенью 2009 года летел из Москвы в Днепропетровск. Соседями оказались менеджеры Соликамского магниевого завода, которые на весь салон возмущались, что их багаж из-за перегруза снимают с борта. Тут-то и вмешался Филипп Бедросович. Говорили, что лично зарядил одному из горлопанов в лицо, да так, что зуб выбил. После посадки менеджеры подали жалобу в милицию. А вот пресс-служба певца драку опровергла: мол, товарищи с завода были пьяны, хамили бортпроводнице, и Киркоров просто попытался успокоить дебоширов. Сам же никого не бил.

Собчак поругалась с экипажем

Светская львица Ксения Собчак не раз устраивала скандалы в самолетах и аэропортах. Как-то отказалась выключить свой ноутбук во время посадки самолета – стучала клавишами, не обращая внимания на замечания стюардессы. В другой раз требовала пропустить ее на борт после того, как посадка уже закончилась. Да так рьяно прорывалась, что ее даже в линейное отделение милиции доставили. А в июне 2016-го (будучи, к слову, беременной) учинила скандал по пути в Санкт-Петербург из-за того, что вылет задержали на 40 минут по вине пассажира, потерявшего посадочный билет. Ксения отчихвостила бортпроводницу и даже тарабанила в кабину пилота, но тот не открыл.

Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета.Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета

Смехов и Якубович устроили «туалетный» скандал

Звезда фильма о мушкетерах и известный телеведущий возвращались из Ханты-Мансийска с фестиваля, летели эконом-классом. Когда объявили, что самолет начинает снижаться, Смехов направился в уборную бизнес-класса. Стюардесса напомнила актеру, что это запрещено правилами. Тот вспылил и даже оттолкнул девушку. У трапа Смехова уже встречала полиция, а высадку задержали на 20 минут. Якубович поддержал товарища: мол, нахамили уважаемому человеку, к тому же пожилому, нехорошо! Впрочем, Смехов после допроса вернулся довольный и сказал, что перед ним извинились.

Емельяненко напился, подрался…

Боец смешанного типа Александр Емельяненко не раз устраивал форменные дебоши. В конце 2012-го по пути в Барнаул напился, громко разговаривал, курил в салоне, чуть ли не подрался с другим пассажиром (тот вроде сказал, что не знает, кто такие братья Емельяненко). Проводникам, пытавшимся его образумить, хамил. Емельяненко тогда оштрафовали на 700 рублей, а сам он даже отбыл трудовую повинность в Афонском монастыре: таскал камни в каменоломне, пек хлеб, столярил… Однако спустя год спортсмен опять опозорился, когда летел в Тюмень на бой. После этого компании по организации турниров по смешанным единоборствам объявила о расторжении контракта с Александром.

Депардье справил нужду при всех в салоне

Всех, конечно, переплюнул эксцентричный француз Жерар Депардье. Только зайдя на борт самолета, летевшего из Парижа в Дублин (дело было летом 2011-го), актер потребовал, чтобы ему открыли туалет. Стюарды ответили, что откроют только после взлета – мол, таковы правила. Депардье расстегнул брюки и справил малую нужду… в бутылку из-под воды там, где стоял. При всех. Еще и пол испачкал, когда полилось через край.

Пресс-секретарь позже оправдывался, что Жерар не хулиганил и не был пьян – чистой воды форс-мажор. С каждым могло случиться. Дескать, актер перед вылетом выпил два литра воды, вот и припекло. В туалет просился дважды, после третьего отказа просто не выдержал. В итоге рейс все равно задержали, пока салон приводили в порядок. Но Депардье наказывать никто не стал. Тем более, что он лично извинился перед авиакомпанией, и пассажирами.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Волейболиста высадили из-за роста

В анекдотическую ситуацию попал минувшей весной в Самаре игрок клуба «Факел» Александр Кимеров. Спортсмен ростом 215 см не поместился на своем месте и попросил бортпроводницу пересадить его на другое место у аварийного выхода. Та отказала. А поскольку Александр в кресло не садился – ноги упрямо не помещались — стюардесса вызвала полицию. Волейболиста с борта вывели. В клубе сказали, что судиться не будут — ждут извинений от авиакомпании.

КСТАТИ

«Аэрофлот» о скандале с Аршавиной: «Она требовала пересадить няню в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ»

Отметить Рождество вместе супругам Аршавиным не удалось, но их фамилия сейчас во всех новостных лентах. Алиса Аршавина планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, где сейчас играет ее муж футболист Андрей Аршавин. Если бы не скандал на борту самолета, то через несколько часов Алиса с детьми и няней были бы уже в Казахстане и отмечали вместе Рождество. Но супругу футболиста сняли с самолета. Якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки» и запах разошелся по всему самолету. (подробности)