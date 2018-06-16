Самые неожиданные звёздные болельщики: как поддерживали российскую сборную Николай Басков, Денис Мацуев, Данила Козловский и Алла Пугачева

Примадонна смотрела матч в замке, Киркоров сообщал зрителям счёт на своём концерте, а Басков болел за сборную на трибунах

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Нам всем важно было не ударить лицом в грязь — страна, принимающая чемпионат, должна была выиграть первый матч во что бы то ни стало. И таки да — счёт 5:0 нас полностью удовлетворил. Мы решили рассказать, как вчерашний “красный день календаря” для нашего спорта провели отечественные артисты. Надо отметить, что среди звездных поклонников футбола оказались те люди, в которых мы и не подозревали даже наличие минимального интереса к спорту.

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Но этот матч объединил нас всех — и тех, кто далек от футбола, и старых фанатов, не пропускающих ни одной игры.

Поклонники пианиста Дениса Мацуева знают, что он — ярый футбольный фанат, «спартаковец». Тут мы совершено не удивились, когда увидели его на трибунах. Артист возбужденно радовался четвёртому голу: — «Ну как вам такое начало?». Даже не можем представить, что случилось с ним после пятого. Пожалуй, не меньший накал эмоций был у оперного певца Ильдара Абдразакова, который, напомним, выступал на Красной площади за день до открытия чемпионата вместе с Анной Нетребко и Пласидо Доминго.

Наталья Водянова после презентации кубка чемпионата с легендарным вратарем Икером Касильясом пришла на трибуны. Где, как простой фанат, болела за наших со своими тремя детьми — Лукасом, Невой и Виктором. Красавица-модель не скрывала своих чувств, и прыгала от радости, когда мы забивали очередной гол.

Данила Козловский изначально был настроен по-боевому. Еще до матча он написал в своём Инстаграме: — «Верю! Горжусь своей сборной! И по … мне на весь голимый скепсис! Давайте, парни! На вас вся страна смотрит, как на Гагарина!». После нашей победы, конечно же, исполнитель главной роли в фильме «Тренер», видимо, снова войдя в образ, по-отечески похвалил команду: — «Газинский, Черышев, Дзюба, Головин! Сборная! Начало положено! Столько радости сегодня! Дальше — только вперёд!».

Даже Алла Пугачёва смотрела футбол — ее супруг, Максим Галкин, поделился трогательным видео, как его семейство поёт «Оле — оле — оле оле! Россия, вперёд!». Голос Примадонны, мы, конечно же, узнали. После шоумен и ведущий Первого канала поделился фото под названием «Летающий Макс» — эдаким прыжком счастья на фоне трансляции финальных «обнимашек» нашей соборной.

Фигуристка Татьяна Навка наблюдала за действом с трибун, а после поздравила футболистов: — «Как же здорово, когда наши — чемпионы! Очень хочется верить, что это хороший старт, и наши ребята еще не раз порадуют своих болельщиков!».

В «Лужниках» был замечен даже Евгений Петросян. Юморист сфотографировался с Мацуевым, и, по его словам, «прокричал установку на победу»: — «Я сделал прогноз 3:0 в нашу пользу. Сборная России мой план перевыполнила!».

Полина Гагарина была на работе, но показала видео, как радовались «ее мальчики» — сын Андрей и муж Дмитрий: — «Так выглядит победа! Спасибо нашей команде, достойное начало! Всех поздравляю, Россия вперёд!».

С трибун за супругом, футболистом Юрием Жирковым наблюдала его супруга, Инна. А компанию ей составил сын Дима и бывшая жена Андрея Аршавина, Юлия Барановская. «Мы с Иннусей все глотки сорвали! Наши лучшие! С победой, родная страна!» — поделилась эмоциями в соцсетях Барановская.

Среди звездных болельщиков был и Дима Маликов с супругой и дочкой Стефанией. Стеша патриотично нарисовала на щеке российский триколор. И, как потом оказалось, не зря.

Большим футбольным фанатом оказался Александр Малинин, который даже вместе со своей дочерью снял клип к грядущему мундиалю. Видео не на шутку поразило россиян, вызвав, скажем так, противоречивые чувства. Артист болел на трибунах в компании Олега Газманова, его сына Филиппа и Льва Лещенко. “Настроение отличное, осталось только выиграть” — написал «есаул», и как в воду глядел.

Ладно Малинин — сам Николай Басков вёл прямую трансляцию с матча! Нет, мы все знаем, что его девушка, Виктория Лопырева, является послом FIFA, но чтобы идти в Лужники, «через годы, через расстояния», когда весь город стоит в одной большой пробке, и ты не на сцене собираешь цветы, а сидишь на трибуне среди тысяч таких же зрителей! Мы считаем, что это — подвиг.

Ксения Бородина с супругом так же была замечена в «Луже». Ведущей «Дома-2» повезло, как никому другому: — «Я в восторге! Мы сегодня вышли на поле во время игры! Это так круто, здесь такая сильная энергетика и столько волнения. Не представляю, как футболисты справляются с этим, когда столько глаз устремлено на тебя и все ждут большой игры».

У Филиппа Киркорова в этот день был концерт в Элисте. Поп-король во время своего шоу сделал специальное объявление: — «Для тех, не до смотрел, могу сообщить — 5:0! В пользу России! Гостеприимная страна открыла сегодня свои двери для всего мира, на главный спортивный праздник!». Зал взревел от восторга, узнав от Фила о нашей победе.

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