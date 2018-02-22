Самые популярные услуги в салонах красоты

Практически любая женщина, желающая получить услуги салонов красоты, видит настолько странные и витиеватые названия, что становится страшно подступиться. Клиент должен понимать на что он подписывается, когда доверяет самое дорогое.

Итак, в этой статье можно узнать о самых популярных услугах салонов красоты в Пятигорске и Северном Кавказе и понять, как работают те или иные процедуры.

Биоармирование: самая популярная услуга

Это внутрикожная процедура. Используются препараты в основу которых входит гиалуроновая кислота, вводящаяся по специальным векторным линиям, а также по естественному натяжению эпидермиса.

В отличие от линий золотого типа, которые давно вышли из моды, гиалуроновая кислота за короткие сроки исчезает, так как организм принял её как за свою.

Ботокс

Инъекции с ботулотоксином – это сложный белок, блокирующий нервы. Он заставляет мимические мышцы сжиматься и разжиматься. Это не безопасная процедура, которая поможет избавиться от морщин.

Данным лекарственным средством на данный момент избавляются от складок, находящихся между бровями, вокруг рта на лбу. Ещё можно избавиться от «гусиных лап», а также от повышенной потливости. Положительным качеством данной процедуры является быстрый эффект, сохраняющийся очень долго.

Эпиляция

Это услуга является неотъемлемым атрибутом всех ухоженных женщин, которые хотят навсегда или на длительное время избавиться от волос. Самой лучшей процедурой, в этом случае, является лазерная эпиляция. Она предполагает целенаправленное повреждение луковиц волос в коже.

Чтобы волосы не могли вырастить в дальнейшем, процедуру повторяют несколько раз. Так можно добиться отличного результата и

Фотоэпиляция

Она, так же, как и эпиляция лазером, имеет большую популярность. Принцип действия на луковицы примерно тот же и предполагает их разрушение.

Очень важно для этой процедуры использовать специальный аппарат, также нужен квалифицированный специалист, имеющий опыт эпиляции.

Массаж

Наиболее популярен классический массаж, способствующий расслаблению. Он поможет избавиться от ощущения усталого состояния и стресса. Но самыми лучшими видами массажа являются антицеллюлитные массажи и SPA.

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