Самые просматриваемые видео на YouTube

Просмотры видеороликов на канале YouTube сегодня является одним из самых популярных способов развлечения для пользователей интернета. Чего только и кого только там не увидеть Это, безусловно, одно из самых демократических мест в Сети.

В YouTube выкладывают свои видеоролики и, звезды, и самые простые люди. В YouTube появилось новое модное веяние – блогерство. Десятки и сотни самых разных людей регистрируют свои видеоканалы, привлекают пользователей самыми разными способами. На сайте http://areopag-t.ru/ можно ознакомиться с последними видео-поисками.

Рейтинги популярности определяются количеством просмотров того или иного видеоролика. Сегодня, самым, наверное, популярным ютьюбером является простой парнишка из Южной Кореи – его псевдоним PSY. Просмотры его видеоролика с написанной им песней Gagnam Style, уже перевалил за трехмиллиардную отметку. Компании YouTube пришлось даже корректировать структуру счетчика просмотров, так как до этого момента не предусматривалось такого невероятного количества просмотров.

Далее в рейтинге количества просмотров – саундтрек к франшизе «Форсаж». Рэпер из США Виз Калифа написал хит, который его прославил. Саундтрек посвящен безвременно ушедшему актеру фильма «Форсаж» Полу Уокеру. Вероятно, именно поэтому клип так понравился такому количеству человек. Кроме этого трека у Виза Халифа есть и другие треки, которые также весьма и весьма популярные.

Ещё один рекордсмен по просмотрам в Ютьюбе – это видеоклип, где участвует Бруно Марс. Снимал трек продюсер и композитор Марк Ронсон. Он продюсировал многих английских звезд, в том числе, и Эми Уайнтхаус. Видеоролик-рекордсмен, скорее всего стал таким популярным, именно из-за участия в нем Бруно Марса.

Среди рекордсменов есть и певица Тейлор с песней Blank Space. Этот трек посмотрело уже более двух миллиардов человек. Многие специалисты, которые занимаются рейтингами, в шоке. Но на самом деле, песня довольно-таки хорошая, она многим нравится, что и подтверждается таким огромным количеством просмотров.