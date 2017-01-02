Самые странные образы новогоднего огонька: Киркоров — снежника, а Лолита в кокошнике

Дизайнер прокомментировал праздничные наряды знаменитостей

Филипп Киркоров своим костюмом Снежинки, судя по всему, передаёт привет Верке Сердючке

Первого января все дружно начали критиковать новогодние огоньки: мол, старые песни, скучная режиссура, сальные шутки и реклама через каждые пять минут. Многие не поняли и звёздные образы обитателей эстрадного Олимпа.

Самые спорные наряды мы сегодня рассмотрели вместе с Яной Недзвецкой, дизайнером, основатель и креативным директором брендов LO и JN.

Самые спорные наряды мы сегодня рассмотрели вместе с Яной НедзвецкойФото: Личный архив

1. Сергей Лазарев.

— Советы встречать год красного петуха в красном наши звезды восприняли буквально. Если в красном — то с ног до головы! — считает наш эксперт. — Я понимаю, что пижама Сергея Лазарева — это конечно, дань классическому и такому любимому красному от Valentino. Сережа всегда в тренде.

Если в красном — то с ног до головы

2. Филипп Киркоров.

— Филипп Киркоров своим костюмом Снежинки, судя по всему, передаёт привет Верке Сердючке. Но Филипп, конечно, звезда более яркая, а значит, и звезда (а может, это и снежинка) у него должна быть и больше, и краше, и эффектнее. Куда там до нее примитивной фольге на голове Сердючки. Король нашей эстрады может позволить себе любые перья и в любом месте!

3. Интарс Бусулис.

— От тотального черного и всех его оттенков на проекте «Голос-3», Интарс перешел к тотальному красному с набедренными платками даже на щиколотке. Этому есть два объяснения — или астрологи смогли даже его сбить с истинного пути, или цыганский табор и его увел в небо.

Интарс перешел к тотальному красному

4. Лолита.

— А вот Лолита легко сменила свой имидж роковой серцеедки в черном латексе на развеселый костюм Надежды Бабкиной, отхватив от подола сантиметров шестьдесят для пущей веселости и озорства. На то она и Лолита, чтобы попирать устои таких ретроградов, как я. А заодно и красного петуха в его год не забыла.

Лолита легко сменила свой имидж роковой серцеедки в черном латексе на развеселый костюм Надежды Бабкиной

5.Михаил Ефремов.

— И только Михаил Ефремов верен себе до конца! И плевать ему на всех астрологов мира — свой стиль московского бомжа из 80-х он не готов променять ни на какие посулы злодейки-судьбы. Но все-таки…шарф-то красный! И не надо здесь про Спартак-чемпион и желтые мандарины!

Михаил Ефремов верен себе до конца!