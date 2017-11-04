Самые запоминающиеся образы Евгения Плющенко: От рекламы леденца до «Снежного короля»

3 ноября легендарный фигурист отмечает 35-летие [фото, видео]

Евгений Плющенко — по-прежнему один из самых обсуждаемых и любимых российских спортсменов ФОТО: ТАСС/ZUMAPRESS.com

Самый титулованный российский фигурист (ни у кого из спортсменов в этой категории нет четырех олимпийских медалей -Ред.) отмечает негромкую дату, 35 — летие.

Минувшей весной олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры, однако Плющенко продолжит выступать в своих шоу и растить новых чемпионов в своей академии.

Евгений по-прежнему один из самых обсуждаемых и любимых российских спортсменов. Он везде — на льду, в рекламе, на подиуме, на обложке таблоидов и глянца. Самые запоминающиеся образы Плющенко мы обсудили с нашими модными экспертами — гендиректором «Russian Fashion Roots», ведущей программы «Одеваемся в русское» Асей Рязанкиной, фэшн-блогером Ксенией Царицыной и стилистом Русланом Громовым.

«Sex Bomb»

— Образы Евгения Плющенко всегда притягательны и креативны, — отмечает наш эксперт Ася Рязанкина. — Мало того, что фигурист всегда отличался от других спортсменов своими немыслимыми четверными тулупами, его можно было узнать издалека еще и внешне. Когда на лед выходит яркий блондин с узнаваемой стрижкой и начинает вытворять такое! — ну как тут не затрепетать девичьему сердцу?

Знаменитый ироничный костюм из нашумевшего номера Евгения Плющенко «Sex Bomb», помнится, рассмешил и восхитил всех – и фанатов, и тех же критиков. Наверняка неудобный для катания, костюм с накладными поролоновыми мышцами, смотрелся смешно и небанально. Конечно, Женя мог исполнить тот номер и без накладных мышц – Плющенко спокойно может похвастаться своими родными, но вот по смыслу в номере был нужен этакий самодовольный «Sex Bomb» из качалки, который каждую секунду целует свои трицепсы и млеет от своего образа перед зеркалом.

«Какие там дела, когда такие там тела»

— Пляжные трусы, конечно, не сказать, что чем-то отличаются от каких-либо других, но зато какие мышцы! Красота шорт явно не затмевает красоту тела, а это на пляже намного важнее, — говорит модный эксперт Ася Рязанкина.

«Легко смеется над собой»

Плющенко реклама чупа чупс.чупа чуппс

— Этот рекламный ролик покорил меня с первого взгляда. Женя, судя по всему, легко иронизирует над собой, не относится к себе как к памятнику. И вообще, стоит обратить отдельное внимание на замечательное чувство юмора прославленного фигуриста, которое находит отражение не только в его интервью, но и его ледовых костюмах, — говорит модный блогер Ксения Царицына.- Например, этот прекрасных фиолетовый комбинезон, вызывающий прямую ассоциацию с рассказами Астрид Линдгрен. Или его шикарный наряд бодибилдера в знаменитом номере на песню «Sex Bomb». Благодаря этим образам ледовые выступления спортсмена превращались в убойный коктейль, полный смеха, восторга и удивления одновременно. Так подать эти сложнейшие «четверные тулупы», согласитесь, может не каждый.

«На подиуме»

Евгений и на подиуме чувствует себя как рыба в воде

— Если он покорил лед, то и на подиуме чувствует себя как рыба в воде. А чего стесняться с такой фигурой? Плющенко весит около 70 кило, с такими данными хоть мешок на себя надень, все равно будешь выглядеть достойно. Шёлковый костюм элегантно струится по спортивному телу фигуриста, красиво обволакивая и поблескивая. Для того, что бы быть суперстар, необязательно оклеивать себя миллионом страз, достаточно выбрать качественные материалы для модного современного и в меру гламурного костюма. Кстати, этот костюм и в обычной жизни имел бы успех,- так что берите на вооружение, — говорит телеведущая Ася Рязанкина.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская на подиуме во время Московской недели моды

— Заметили ли вы, что Евгений , подбирая одежду, довольно часто отдает предпочтение белому цвету, — рассматривает фото фигуриста на подиуме модный блогер Ксения Царицына. — Видимо, наш фигурист в глубине души – фанат нестареющей классики и сочетания– «белый верх, черный низ». Хотя может быть, таким образом он еще вызывает у зрителя ненавязчивую ассоциацию с белым снегом и льдом, который его и прославил. «Зима близко» — вещали герои Джорджа Мартина. «Зима на вешалке» — добавляет Евгений Плющенко.

Плющенко не побоялся прокатить на мотороллере беременную жену

Что же касается, ситуации на фото, то, знаете, после всех сложнейших трюков, которые выполняет наш герой во время своих выступлений, прокатить на мотороллере беременную жену, это совсем не страшно.

«Дорого-богато»

— Тут вспоминается нетленка Тамары Гвердцители: «За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты — король!» В данном случае Евгений в костюме «Снежного короля» из своего одноименного ледового шоу. Сценические костюмы Плющенко порой доходят до уровня фантастики. Должен заметить, пошив таких нарядов выходит фигуристу в крупную копеечку, — уверен стилист Руслан Громов.

— Благодаря своей жене-моднице Яне Рудковской Евгений в курсе всех трендов. На чемпионе куртка от «Supreme» и Louis Vuitton, которые совместно создали нереально модную лимитированную коллекцию. И, к слову сказать, сейчас не так просто заполучить какую либо вещь из этой коллаборации. Такая куртка стоит на ebay (американский интернет-аукцион) более миллиона рублей, — уточняет стилист Руслан Громов.

«Взял «Евровидение»

Dima Bilan — Believe (Russia) 2008 Eurovision Song Contest Winner.Dima Bilan — Believe (Russia) 2008 Eurovision Song Contest Winner

— Евгений Плющенко (если не обращать внимание на нестандартные черты лица) — этакий Брэд Питт российского разлива. У него прекрасная фигура, он модно одет, у него миллионы поклонниц по всему миру. Говорят, в Японии он не может передвигаться без охраны. Настолько местные дамы им очарованы. Плюс ко всему Плющенко идеально подобрал стрижку для своего типа лица. Что касается стиля, то на мой взгляд, Евгений выглядит более эффектно в классических нарядах, тому яркий пример «Евровидение -2008». В таком образе можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Нельзя не отметить заслугу фигуриста в победе Билана на «Евровидении». Мировая известность чемпиона и сумасшедший эксперимент катания на крошечном «языке» пластика (любой другой бы точно навернулся в ответственный момент) помогли России заполучить европейский музыкальный кубок.

«И на танцполе он король»

Евгений Плющенко и Яна Рудковская в гостях у Рамзана Кадырова танцуют лезгинку..Евгений Плющенко и Яна Рудковская в гостях у Рамзана Кадырова ! Танцуют лезгинку. Евгений Плющенко сделал несколько пируэтов на полу, получилось хорошо. Яна …

— И снова белый верх — любимое сочетание Евгения Плющенко, -замечает модный блогер Ксения Царицына.- Правда, на этот раз «нестареющая классика» разбавлена белыми спортивными кроссовками. Что, кстати, очень пригодилось в данной ситуации. Ибо выполнять тройные тулупы на скользком мраморном полу в классических туфлях не очень –то и удобно. Кстати, заметили ли вы удивление на лице главы Чеченской республики, когда Плющенко скрестил «тулуп» с лезгинкой… Такое сальто в исполнении «простого русского парня» на мраморных полах Грозного демонстрировалось, возможно, впервые…

«Семейный подряд»

Яна Рудковская изящно скользит на большом льду

— Похоже, что Евгений поставил на коньки всю свою семью. Мало того, что младший сын фигуриста 4-летний Александр занимается в академии отца и участвует в его шоу, так и супруга Плющенко Яна Рудковская изящно скользит на большом льду. Потрясающая фотография. В ней столько чувства, столько секса, столько романтики, — считает модный блогер Ксения Царицына. -Евгений и Яна кажутся как бы продолжением друг друга. Красивой статуей, выкованной из одного куска ценной породы. И это завораживает. Что же касается нарядов, то прямо классика фигурного катания. Особенно костюм Яны. Блестящая форма на спортивном теле – Рудковская выглядит как настоящая олимпийская чемпионка. Ну и, конечно же, стразы. Куда ж без них?

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Ксения Царицына

Ася Рязанкина

Руслан Громов

Евгений Плющенко: Мы с Яной мечтаем о малыше, но обойдемся без материнского капитала

Весной двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ушел из большого спорта и открыл собственную школу фигурного катания. Плющенко признается: никакой тоски по соревнованиям не испытывает.

— Честно говоря, давно думал о завершении карьеры, — говорит он. — Устал. Все-таки 15 операций перенес (подробности)