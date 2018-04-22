Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж
Дизайнер показала летнюю коллекцию на Самуи
Что сразу бросается в глаза в коллекции Потемкиной: огромное количество ярких сарафанов с оголенными плечами и высокими разрезами
Пляжные «луки» дизайнер Белла Потёмкина представила на острове Самуи, показав дамам, что в этом году в обязательном порядке должно быть в отпускном гардеробе.
Что сразу бросается в глаза в коллекции Потемкиной: огромное количество ярких сарафанов с оголенными плечами и высокими разрезами, подчеркивающими стройные ножки.
Плюс ко всему новый тренд — «золотые купальники», где на замену традиционным лифам пришли ультракороткие топики.
— Помимо «золотого» бикини в моде серебряные и красные купальники. Кидайте в чемодан сразу 3-4 купальника, лишними не будут. Самое главное, чтобы они были яркими, хотя, если остановите свой выбор на черном бикини, тоже не прогадаете — этот цвет никогда не выходит из моды, — объясняет Бэлла Потемкина.
Плюс ко всему новый тренд — «золотые купальники»
Дизайнер советует модницам не забывать о головных уборах, мол, смело берите в отпуск бабушкины соломенные шляпы с высокими полями. Мол, они не только спасут ваши локоны от палящего солнца, но и добавят пляжному образу элегантности.
Дизайнер показала летнюю коллекцию на Самуи
— Я бы еще выделила костюмы-пижамы. Они комфортные и очень актуальные в этом сезоне, — говорит Потемкина. — Ну и, конечно, не забудьте взять вместо шлепок стильные сабо. Это тренд этого лета.
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