Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж

mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 23:45

Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж

Дизайнер показала летнюю коллекцию на Самуи

Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж

Что сразу бросается в глаза в коллекции Потемкиной: огромное количество ярких сарафанов с оголенными плечами и высокими разрезами

Пляжные «луки» дизайнер Белла Потёмкина представила на острове Самуи, показав дамам, что в этом году в обязательном порядке должно быть в отпускном гардеробе.

Что сразу бросается в глаза в коллекции Потемкиной: огромное количество ярких сарафанов с оголенными плечами и высокими разрезами, подчеркивающими стройные ножки.

Плюс ко всему новый тренд — «золотые купальники», где на замену традиционным лифам пришли ультракороткие топики.

— Помимо «золотого» бикини в моде серебряные и красные купальники. Кидайте в чемодан сразу 3-4 купальника, лишними не будут. Самое главное, чтобы они были яркими, хотя, если остановите свой выбор на черном бикини, тоже не прогадаете — этот цвет никогда не выходит из моды, — объясняет Бэлла Потемкина.

Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж

Плюс ко всему новый тренд — «золотые купальники»

Дизайнер советует модницам не забывать о головных уборах, мол, смело берите в отпуск бабушкины соломенные шляпы с высокими полями. Мол, они не только спасут ваши локоны от палящего солнца, но и добавят пляжному образу элегантности.

Сарафаны с оголенными плечами и «золотые» купальники: Бэлла Потемкина показала, какие вещи надо брать на пляж

Дизайнер показала летнюю коллекцию на Самуи

— Я бы еще выделила костюмы-пижамы. Они комфортные и очень актуальные в этом сезоне, — говорит Потемкина. — Ну и, конечно, не забудьте взять вместо шлепок стильные сабо. Это тренд этого лета.

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mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 23:45
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