Секреты употребления алкогольных напитков во время застолья

Разные по крепости и составу алкогольные напитки – практически обязательные атрибуты праздничных застолий. Так же, как и гастрономические изыски, их следует употреблять, соблюдая определенные правила.

Вина

Алкогольные напитки крепостью 9-16% (натуральные), 16-22% (крепленые) являются результатом спиртового брожения сусла из винограда, плодов, ягод. Процесс может быть полным или прерванным, допускается дальнейшая обработка полученного виноматериала.

Шампанское — герой новогодних застолий, символ побед, праздника и романтических сюрпризов. Классический алкогольный напиток крепостью 9 -18 % готовят из трех сортов винограда: шардоне (белый), пино нуар (красный), пино менье (черный). Праздничная игристость шампанского – результат повторного брожения вина.

Основные правила употребления:

Вино должно быть охлаждено до 7-9°С. Простой способ обеспечить такой результат – подать бутылку в специальном ведерке, частично наполненном льдом и водой.

Сухое шампанское традиционно предлагают в качестве аперитива перед началом застолья.

Не стоит комбинировать употребление игристого напитка с другими видами алкоголя.

Наиболее подходящая закуска: ананасы, фруктовые изыски, клубника, оливки, сыр, морепродукты, дичь, белое мясо. Шоколад испортит вкус игристого вина.

Вермут тоже часто украшает праздничные столы. Это крепленое вино (16-18%), насыщенное ароматом пряных трав, лекарственных растений. Способ дегустации напитка может быть различным: в чистом виде, со свежевыжатым соком (2:1) и даже с водкой или мартини.

Основные правила употребления:

Вкус вермута идеально раскрывается при температуре 10-15 °С. Для быстрого охлаждения можно добавить в бокал лед или замороженную клубнику.

С вином хорошо сочетаются: оливки, орешки, твердые сыры (неострые), крекеры.

Любые белые вина подают с кисло-сладкими яблоками, сыром. Напиток прекрасно дополняет вкус морепродуктов, не слишком жирной рыбы, птицы.

Красное вино желательно откупорить заранее, хотя бы за 15 минут до употребления. За это время оно раскроет свой букет и продышится. Отличное дополнение к красным винам – баранина и другие виды мяса.

Крепкие спиртные напитки

К этой категории относятся напитки, содержащие в своем составе не менее 20 % спирта. В некоторых случаях это может быть приготовленный кустарным способом самогон из абрикосов в домашних условиях. Но если организаторов застолья волнует точный качественный анализ алкогольных напитков, стол украсит сертифицированный брендовый продукт: водка, коньяк, ром.

Водка зарекомендовала себя как напиток, идеально оттеняющий вкус традиционных праздничных лакомств России: пельмени, икра, блины, селедочка, щи, квашеная капуста, соленые грибы. Ее базовые компоненты – вода и очищенный этиловый спирт, смешанные до концентрации 40 – 56% алкоголя. Возможно также присутствие вкусовых добавок.

Основные правила употребления:

В напиток не принято добавлять воду или кусочки льда.

Оптимальная для дегустации температура напитка 8-10°С. Более сильное охлаждение ухудшит его вкусовые качества.

Лучше не экспериментировать с такими вариантами закуски, как колбаса, сыр, вареная баранина или рыба.

Коньяк – алкогольный напиток, содержащий не менее 40% спирта. Для его приготовления используют особые сорта белого винограда. Долгий процесс создания элитного алкоголя включает двойную перегонку, выдерживание в дубовых бочках. Коньяк высокого качества отличается темно-коричневым, с золотыми искорками, цветом.

Основные правила употребления:

Это дижестив, его подают в конце или после застолья.

Коньяк пьют медленно, смакуя.

Лучшая температура дегустируемого напитка 20-25°С.

Закуска не нужна. Русская традиция сочетать коньяк с лимоном выглядит странно.

Ром – представитель самых крепких алкогольных напитков мира (40 — 75% и более). Главные этапы его изготовления: брожение сока сахарного тростника (патоки), перегонка, длительное выдерживание.

Основные правила употребления:

Янтарный ром (золотой) – обладатель самого яркого аромата и вкуса. Его употребляют в чистом виде, используют для создания различных коктейлей. Лучшие варианты сочетания – со льдом и фруктами.

Черный ром подают со льдом в специальных бокалах из толстого стекла. Это отличный дижестив.

Светлый ром (белый, серебряный). Характеризуется слабо выраженной вкусовой гаммой. Это компонент многих популярных коктейлей («Куба либре», пунш и другие).

Выбирая напитки, не стоит забывать что они – лишь нюанс праздника, их употребление должно быть ограничено.

