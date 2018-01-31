Семейные шалости: Наташа Королева сфотографировала мужа обнаженным во время купания в Майами

mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 23:45

Семейные шалости: Наташа Королева сфотографировала мужа обнаженным во время купания в Майами

Певица и ее супруг Сергей Глушко устроили в отпуске второй медовый месяц [фото]

Семейные шалости: Наташа Королева сфотографировала мужа обнаженным во время купания в Майами

Наталья Королева и Сергей Глушко любят отдыхать в Майами, где у них есть квартира на берегу океана. Фото: Инстаграм.

Наталья Королева сменила холодную московскую зиму на океанический бриз: певица улетела отдыхать в США. В Майами, где у звезды поп-сцены есть собственные апартаменты на берегу океана, ее уже ждал муж Сергей Глушко. Тарзан отправился в отпуск чуть раньше и успел соскучиться по жене. Воссоединение супругов было бурным: судя по снимкам, которые появляются в Инстаграме Глушко, Наталья и Сергей устроили себе настоящий медовый месяц — с поздними завтраками, солнечными ваннами у бассейна и ночными заплывами в океане. Причем купаться по ночам Сергей предпочитает в костюме Аполлона, то есть абсолютно обнаженным. Именно в таком виде его сфотографировала Наташа Королева. А Сергей не преминул поделиться сделанными женой кадрами в Инстаграме.

Семейные шалости: Наташа Королева сфотографировала мужа обнаженным во время купания в Майами

Но на этом «голые» фотосессии Тарзана и его Русалки не закончились. Сергей опубликовал на своей страничке селфи, сделанное в постели после утреннего пробуждения. Супруг Наташи хотел пожелать подписчикам доброго утречка и хорошего настроения — а вызвал шквал негодования. Самые внимательные разглядели на фото обнаженную «пятую точку» 47-летнего стриптизера и поспешили высказать в комментариях к посту все, что они думают о раскованности Глушко. Тому даже пришлось оправдываться: мол, не забывайте, показывать обнаженное тело — моя профессия.

Семейные шалости: Наташа Королева сфотографировала мужа обнаженным во время купания в Майами

— Друзья, я обожаю вас всех, — признался Сергей в видеоролике, который он снял в Майами и выложил в Инстаграм. — Всех, кто пишет мне то, что пишет. Только позитив хочу я вам подарить, а вы уже реагируйте как хотите. Кого смутил вид моей поп… Так, ребята, в конце концов не забывайте, кто я по профессии.

«А где Наташа? Сфотографируй лучше Наташу!» — требуют фолловеры в ответ и просят певицу не только снимать мужа, но и делиться собственными фотографиями.

Многие удивляются: и как певица терпит издержки профессии своего мужа? Секрет прост: супруги вместе уже много лет и полностью доверяют друг другу. Именно доверие Наталья считает одним из главных «кирпичиков», на которых держится их брак. В программе «Секрет на миллион», беседуя с телеведущей Лерой Кудрявцевой, Королева рассказала о том, как начиналась их семейная жизнь с Сергеем — она пришла к нему на свидание, и Глушко накормил будущую жену абрикосовым вареньем. С тех пор пара каждый год отмечает свой праздник любви — День абрикосового варенья.

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mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 23:45
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