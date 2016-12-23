Семью Макарских обманули на 36 миллионов рублей

И несмотря на выигранный суд, деньги звездной паре так и не вернули

Когда супруги затеяли ремонт, они даже не предполагали, сколько нервов и денег придется им потратить

После того, как супруги Макарские решили окончательно перебраться из Израиля в Россию вместе с двумя детьми, они решили, что для их разросшегося семейства теперь нужен большой и уютный дом. Выбор их пал на пятиэтажный таунхаус в Сергиевом Посаде. Когда супруги затеяли ремонт, они даже не предполагали, сколько нервов и денег придется им потратить. А всему виной мошенник-прораб, который обманул их.

«Если честно, мы до сих пор не верим в то, что у нас теперь есть свой дом. После того как предыдущие строители обманули, совсем не хотелось еще раз ввязываться в подобную авантюру. Ведь, даже несмотря на выигранные в суде 36,5 миллиона рублей, та строительная компания не вернула нам ни копейки», – посетовала Виктория.

Эта история так расстроило артистов, что в особняке, которые построили горе-специалисты они жить не стали. И решили, что этот дом пойдет под снос.

«Случилось чудо: сотрудники администрации Сергиева Посада предложили нам этот таунхаус на очень выгодных условиях. А не так давно нам позвонил мужчина, который очень просил продать ему наш многострадальный дом. Рассказал, что в одиночку растит троих детей, денег у него совсем немного, но, если мы согласимся на сделку, обещал построить на том участке новый дом, завести коз и всю жизнь снабжать нас козьим молоком. Мы сразу же согласились. И, кстати, вырученных денег нам полностью хватило на то, чтобы быстро и недорого сделать ремонт в нашем таунхаусе. Будто ангелы нам помогли поскорее сюда переехать», – благодарит небеса Виктория.

Макарский обожает свой новый дом. «Я очень надеюсь, что это наш последний переезд. Ближайшие лет сорок я отсюда точно никуда не уеду!» – уверен Антон.

Таунхаус актерской четы снаружи напоминает теплоход, поэтому супруги оформили его в морском стиле: в гостиной установили огромный аквариум, детский домик-кораблик и даже мачту.

Есть у Макарского и свой тренажерный зал. «Наконец-то у меня появилось место, где я могу выпустить пар, – цитирует Макарского сайт «Экспресс-газета». – Пара-тройка «железок», турник, лавка для жима лежа и манекен для бокса – мы с Машей называем его Боб. Абсолютно точно дочка будет заниматься каким-нибудь единоборством. У нее и сейчас уже неплохо получается боксировать. Ваня пока только с гантелями упражняется и подтягивается немного».