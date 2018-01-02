Маленький Никита очень похож на своего звёздного папу

Сергей Лазарев наконец показал своего сына

О том, что у артиста, представлявшего нашу страну на «Евровидении» есть ребенок, мы узнали около года назад. Лазарев, по его словам, и не стал бы предавать факт своего отцовства общественности, если бы не папарацци.

Журналисты выследили Сергея на прогулке с малышом. Ну, и пришлось дать минимум информаци — да, сын. Зовут Никитой, родился 3,5 года назад. После этого артист не торопился показывать мальчика. Видимо, не хотел пиариться на ребёнке. Тем не менее, так как Лазарев много времени проводил с отпрыском, то нет-нет, да и делился разными моментами из совместной жизни.

Но «целиком» маленького Никиту мы так и не видели. И вот, в канун 2018-го года Сережа «положил под елочку» подарок всем своим поклонникам. Артист опубликовал в своём Инстаграме фото авторства Данииила Величко, на котором он позирует со своим малышом. Лазарев — младший просто копия папы! Маленький Никита улыбается и трогательно держит папу за руку. Сергей не стал сочинять что-то помпезное про семью и первое появление малыша людям, написав тёплое послание:

— «Друзья! Сегодня Новогодняя ночь- ночь чудес и исполнения желаний, ночь доброты и веселья. От семьи Лазаревых поздравляем всех вас с наступающим Новым 2018 Годом. Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти. Спасибо всем, кто в этот год был со мной! Спасибо всем зрителям , которые приходили на мое шоу «The Best», спасибо за аншлаги , за аплодисменты и любовь. И, конечно, спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать. Так он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю ! С Новым годом!».

«Я за него удавлю»: Сергей Лазарев рассказал, почему не показывает сына

Сергей Лазарев стал гостем программы «Однажды» и ее ведущего Сергея Майорова: программа выйдет в эфир в ближайшее время, однако уже по анонсам можно судить, что артист затронул в интервью очень личные темы. Певец откровенно признался, почему он ничего не рассказывает о своем сыне и никогда не показывает мальчика на публике. Почти три года Лазарев тщательно скрывал, что стал отцом. И лишь недавно признался своим поклонникам в соцсетях, что растит сына Никиту. Да и сейчас артист оберегает личное пространство и нечасто делится снимками малыша в Инстаграме. А если и делает это, то никогда не показывает лица наследника. (подробнее)