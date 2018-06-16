Сергей Шнуров о повышении пенсионного возраста: "Не достичь его, как горизонта..."

Лидер группировки «Ленинград» написал очередной стих на злобу дня

Сергей Шнуров посвятил стихотворение пенсионному возрасту в России.

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В четверг 14 июня в стране было две главных новости. Хорошая — Россия обыграла сборную Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу и долгожданная — пенсионный возраст, судя по всему, повысят. Мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63. Повышение стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.

Про повышение пенсионного возраста в России говорили давно и, наверное, многие, морально уже были готовы, что рано или поздно это случится. Лидер группировки «Ленинград», которому, к слову, до пенсии еще 20 лет (сейчас Сергею Шнурову 45 лет, — примеч. ред.) и вовсе не сдержался и по традиции написал на новость дня стихотворение.

«Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками — фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера».

На рифмованные мысли Шнурова по поводу повышения пенсионного возраста в России бурно отреагировали и те, кому до пенсии еще 40 лет, и те, кто уже на пороге… Буквально за час его отметили более 50 тысячи человек и оставили почти 400 комментариев.

— Да уж. Суровая приближающаяся действительность в одном стихотворении, — подметила mihtar77.

— Думала пойду на пенсию через 8 лет, оказывает, через 16, — вздыхает dudyreva93.

— Благодарю за реальность происходящего! — написала riumkinanata.

— А я вот вижу пенсионеров каждый день на работе, у нас их много, — ответила Шнурову helenahush, но лидер «Ленинграда» в диалог так и не вступил.

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