Сергей Шнуров резко ответил Юрию Шевчуку на критику «Ленинграда» в шоу «вДудь»

И сравнил песни «ДДТ» с блатными — «широко известными в узких кругах»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В среду 7 декабря в Интернете появился новый выпуск шоу «вДудь». Его героем на этот раз стал лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Среди прочего Юрий Дудь поинтересовался, не завидует ли Шевчук «Ленинграду». На что тот отрезал «нет». Мол, «Ленинград» ему никогда не нравился, в том числе из-за нецензурщины в текстах.

— Я в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой… Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном… Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам… — сказал Шевчук Дудю.

И Шнуров не промолчал. Он опубликовал в своем «Инстаграме» пост-ответ, в котором жестко раскритиковал творчество лидера «ДДТ».

— «…Пели и плясали, черт возьми…». На протяжении двадцати лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню «Дождь», но к 2013 на него всё-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное «как могли», но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», никуда не делось, — разложил Шнуров по полочкам мировоззрение Шевчука.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Потом лидер «Ленинграда» вспомнил знаменитейшую «Осень» Шевчука. И заявил, что она очень напоминает одну блатную песню, которая была широко известна в узких кругах.

— В шоу «Угадай Мелодию», где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую «Осень» люди знающие, безошибочно приняли бы её за «Голуби летят над нашей зоной». Если бы Ю.Ю. выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок это Он, — написал Шнуров.

А потом порассуждал и на тему новых песен Шевчука. Правда, на этот счет лидер «Ленинграда» сказал всего несколько слов: «О Его новых песнях лучше помолчать, потому как Великое требует тишины».