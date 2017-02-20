Сергей Лазарев: «Нашему участнику на «Евровидении» нужно просто получать удовольствие на сцене, не обращая внимания ни на что вокруг!»

На гастролях в Воронеже известный артист дал советы артистам, как избежать провокаций на конкурсе на Украине, рассказал, как его фан-клубы спасают детей, а также об отношении к пародиям на свои клипы

Сергей Лазарев в Воронеже.

19 февраля аншлаг собрал в Воронеже Сергей Лазарев: 1500 поклонников пришло в Event-Hall, чтобы второй раз посмотреть шоу The Best. Перед концертом «Комсомолка» попросила артиста дать совет коллегам, которые будут представлять Россию на «Евровидении» в этом году.

НЕ ЖАЛЕЮ ОБ УЧАСТИИ И ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»

— Сергей, сейчас самая обсуждаемая тема – участие России в «Евровидении», которое пройдет на Украине. Наверняка наш артист будет подвергаться провокациям, некоторые в Незалежной уже предлагают водить русскую делегацию под конвоем. Вы как человек, участвовавший в конкурсе, можете дать советы нашим артистам, как себя вести в случае агрессии?

— Могу сказать, что вся агрессия больше в политических кругах. Я со стороны участников и организаторов конкурса не почувствовал никаких притеснений. Да, возможно была некая настороженность, какие-то вокруг всего этого разговоры. Может быть, кто-то даже побаивался что-то лишний раз спросить. Скорее тень падала от каких-то политических влияний. Я еще тогда говорил, что политика должна оставаться где-то в стороне. Все-таки это музыкальный конкурс. Но, к сожалению, мы видим, что происходит наоборот. И спортсмены на соревнованиях подвергаются прессингу. Когда паралимпийскую сборную не допустили до Олимпиады – это ужасно, дико несправедливо, для меня это был просто шок. Также взять результаты прошлогоднего голосования на «Евровидении» и ту большую разницу между зрительским и экспертным результатом, когда члены жюри просто бойкотировали его. В итоге по привычному всем зрительскому голосованию всей Европы Россия набрала наибольшее количество баллов и заняла 1 место, но странное голосование 200 членов жюри отбросило нас на 3-е место. Зрители ставили высшие 12 баллов, а члены жюри нули. Налицо двойные стандарты. Нельзя артистов, музыкантов, спортсменов вовлекать в политические игры и делать инструментом разборок. Тем не менее, я нисколько не сожалею о поездке на «Евровидение», даже не жалею о результатах. Я сделал максимум, что мог сделать и даже больше. До этого два года подряд из-за политических скандалов российских участников очень плохо принимали – когда наш артист выходил, зрители свистели. А в 2016-м нам удалось сломить это отношение. Мы просто делали хорошее шоу. И как только загорался наш номер и появлялась карточка России, зрители скандировали: «Сергей, Сергей!». Никакого свиста или негативного крика не было, наоборот все поддерживали. Об этом даже писала западная пресса – что нам удалось сломить негативный настрой. Так что я лично тогда никакого дискомфорта не чувствовал, просто работал в свое удовольствие, делал свое дело честно. И что зрители всей Европы проголосовали за меня, о многом говорит.

— Что же пожелаете нашему участнику в этом году?

— Стойкости. И не обращать внимания на травлю, если такая будет происходить. Но вообще пока больше разговоров на эту тему, чем реальных дел. Больше нагнетают. Пожелаю участнику максимально настроиться на работу, не вестись на провокационные вопросы, не стараться кому-то понравиться, просто уважительно относиться к прессе, другим участникам, никого не обсуждать. Потому что это некрасиво. Даже если у всех разные статусы. Мне говорили: «Ну вы же такая большая звезда приехали на конкурс, другие вот только первый раз на сцену выйдут!». Я отвечал: «Мы все артисты – все равны!». Мы приезжаем представлять свою страну и должны делать это достойно. Нужно просто петь – и делать свое дело честно.

— После «Евровидения» в интернете был популярным клип-пародия на вашу песню. Как вы к розыгрышам относитесь?

— Посмеялся над этим клипом. Я вообще с чувством юмора. Я очень ироничный человек, отношусь с самоиронией ко многим вещам. Не обиделся, наоборот, это здорово. Я не люблю неуважение к творчеству, к исполнителю. А если это здорово сделано, нет цели оскорбить, то почему нет? Есть множество смешных мемов про мое участие на «Евровидении» – с крыльями. И КВН сделал весело. Если это ушло в народ, это говорит о том, что это популярно, доходит до зрителя, это замечательно. Я ко всему прекрасно отношусь, если это не переходит в личные оскорбления, унижения.

Сергей Лазарев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯtrue_kpru

КОГДА ЗРИТЕЛИ ВИДЯТ КАЧЕСТВЕННОЕ ШОУ, ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА КОНЦЕРТЫ

— Как в кризис удается возить большое шоу?

— Да, двухчасовое шоу с музыкантами, балетом, декорациями очень дорого стоит. Многие артисты не готовы вкладываться, хотят меньше потратиться, больше заработать. Я не говорю про всех, у нас есть замечательные артисты, которые также стараются делать шоу, возят их. А есть музыка, которая не требует никаких шоу. Но я все-таки поп-исполнитель, всегда ровняюсь на международный уровень. Это тяжело и в чем-то мы идем на компромиссы, но ни в коем случае не в качестве. Для меня это первоочередное еще с самого начала карьеры. Я стараюсь в России делать по высшему уровню, чтобы люди, уходя после концерта, понимали, за что они заплатили деньги – за максимальную отдачу артиста, шоу, свет, костюмы. Когда на афише заявляется грандиозное шоу, ты должен эту грандиозность создать на сцене. Тогда зрители понимают, что приходя на концерт Лазарева, они получат качественное действо и потом возвращаются на мои концерты. Большой город или маленький, большая сцена или маленькая – неважно, у нас всегда одинаковые декорации в любом городе. Мы хотим показать, что есть артисты, которые в любом городе на 200 процентов отрабатывают, делают это с кайфом. И это большая ответственность, ты понимаешь, что прошлыми своими концертами приучил зрителей к определенному уровню и не можешь сделать хуже.

— Кто из звезд в этом вопросе является для вас ориентиром?

— Я всегда смотрю иностранные шоу. Они одни из самых технологически сложных. Есть чему у них поучиться. У нас правда немного другая действительность. Но я на многих отечественных шоу бывал. И понимаю, что у нас тоже хороший подход. Многие шоу наших исполнителей могут спокойно конкурировать с западными. Просто масштабы у нас разные. Там, конечно, другие объемы, другие залы, стадионы больше. Вообще могу сказать, что у нас шоу не так много артистов делает. Ани Лорак делает красивое шоу, Николай Басков в этом году представил яркое шоу, конечно же, Филипп Киркоров — он всегда в какой-то степени задает высокую планку. Помню известный его тур «Скажи солнцу-Да», когда самолет был обклеен его фотографиями. Он прививал вкус остальным артистам, чтобы они тоже тратились на это. Он понимал, что все это элементы шоу. Важно каждый раз удивлять зрителя , а не просто выступать на фоне чЕрного задника. Я помню, когда мне было 13 лет, мама сходила на концерт Филиппа, она пришла просто воодушевленной, с дисками, большими постерами — это было по-фирменному, как в Америке. Тогда подобный подход был у нас в России еще в новинку.

— Расскажите, когда ждать ваш новый альбом? Ирина Дубцова в январе нам рассказывала, что написала вам новую песню.

— Да, она уже записана. Новый альбом планируется к выходу осенью 2017 года. Пока рано анонсировать название, оно еще может поменяться. Работа над альбомом идет полным ходом. Начинаю думать и над новым шоу: в 2018-м мы начнем ездить с новой программой, которая уже начинает потихоньку рождаться у меня в голове.

Сергей Лазарев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯtrue_kpru

МОИ ПОКЛОННИКИ ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ СЕРДЦАВ — МЕСТО ПОДАРКОВ МНЕ

— В рейтинге самых упоминаемых в СМИ певцов вы занимаете второе место – после Шнура. Как вам такое соседство, чему вы можете поучиться у него?

— Шнуров замечательный человек с коммерческой жилкой, бизнесмен, его хиты не сходят с уст поклонников всей страны — он чувствует, что требуется народу. Хоть мы делаем разную музыку, но значит, делаем ее правильно, раз она доходит до сердец поклонников.

— На «Битве фан-клубов» ваш выиграл у фан-клуба Рики Мартина. Чем ваши поклонники так хороши?

— Мои фан-клубы – целая система, настоящая дружная семья. Мои поклонники многочисленные, организованные и сплоченные. Наши флажки всегда видны в первых рядах, всегда громче всех кричат мое имя. И они абсолютно адекватные, они мои помощники в разных городах — делают много добрых дел, благотворительных, от моего имени, берут шефство над детдомом или приютом. Фотоотчеты выкладывают в Инстаграм — где они были: отвезли корма в приюты кошек и собак, провели елку в доме престарелых, скинулись на игрушки и подарки детям. Я это делаю в Москве и вдохновляю их своим примером. Я своим фан-клубам запретил дарить мне подарки, так вот они делают добрые дела и дарят мне чеки – переводы в фонд «Линия жизни», с которым я сотрудничаю. На моих московских концертах стоят урны по сбору средств на лечение детей с проблемами сердца — уже больше 55 детей мы спасли, сделали операции на деньги, собранные на моих выступлениях. На встречах после концертов мне вместо подарков уже три года дарят чеки – подтверждение, что переведены деньги в фонд. Поклонники делают это от души, вдохновляясь моим примером.

— Вы строгий папа?

— Я бы не хотел отвечать на вопросы личного характера (в декабре 2016-го Сергей Лазарев признался, что 2,5 года назад стал счастливым отцом – у него появился сын, — ред.)?

— Мама воспитывала вас одна. Что вы можете посоветовать родителям, которые одни воспитывают детей?

— Самое главное, чтобы все было от большой души. Чтобы было много любви к ребенку. Мама одарила меня такой любовью и заботой, что я не чувствовал себя ущербным. У меня была замечательная семья. Много было внимания. Мама воспитала достойного человека и гордится мной и моими достижениями. Самое главное – чтобы ребенок жил в большой заботе и любви – хочу пожелать этого всем, у кого есть дети или кто их планирует.