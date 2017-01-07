Сергей Лазарев опубликовал первое фото с сыном, которого он скрывал

Певец трогательно поздравил поклонников с Рождеством [фото]

Сергей два с половиной года скрывал, что у него есть сын. Фото: Инстаграм.

Новость о том, что у Сергея Лазарева есть сын, стала шоком для его поклонников. Два с половиной года артист тщательно скрывал, что стал отцом, и если бы не папарацци, снявшие его на улице с коляской, правда, возможно, еще долго бы не всплыла. Певец отпираться не стал и в соцсетях откровенно признался: да, у него есть ребенок, его сына зовут Никита. Но вот кто мама малыша – так и не расссказал. Зато накануне Рождества Сергей опубликовал в Инстаграме первую совместную фотографию с сыном. Артист поздравил поклонников со светлым праздником и пожелал всего самого доброго:

— С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья! Мира, добра, счастья и любви! – подписал Лазарев нежный снимок с малышом. И сопроводил его хэштэгами «папин сын» и «рубрика Мимими».

#папаисын #РубрикаМимими

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На фото сняты ноги Сергея и крошечные ножки его сына – отец и ребенок обуты в одинаковые тапочки с забавными смайликами. Судя по яркому солнцу и по тому, что малыш на снимке очень легко одет, сын Сергея сейчас отдыхает вместе с ним в Майами. Накануне Лазарев поделился в Инстаграме кадром, сделанным в США, и сообщил, что отправился на новогодние каникулы в теплые края:

— Лето! Солнце, океан! Я так скучал! – сообщил артист, снявшись посереди залитой солнцем улицы.

ну здравствуй, Лето)))) солнце, океан! я так скучал!

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Тем временем, подписчики артиста гадают: кто же все-таки подарил Сергею первенца. Многие считают, что спутница певца, ставшая мамой его сына – человек непубличный, и потому он не желает светить ее. Другие уверены, что малыша Лазареву родила суррогатная мать – так же, как в свое время Филиппу Киркорову и Алле Пугачевой с Максимом Галкиным. Ведь с тех пор, как Сергей четыре года назад расстался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, рядом с ним не была замечена ни одна женщина.

— Дабы не плодить еще больше слухов, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание! — написал Сергей в своем блоге незадолго до Нового года.

Сергей Лазарев: Я счастлив уже 2,5 года быть папой!

Еще несколько лет назад Сергей в своих интервью говорил о том, что пока не готов к отцовству. Мол, совмещать карьеру поп-исполнителя и папы ему было бы непросто. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает (подробности)