Сергей Лазарев сделал татуировку в честь тайного сына

Артист пошел по стопам Брэда Питта и Ксении Бородиной

Поклонники долго гадали — что же за рисунок появится на теле артиста?

Перед Новым годом тайное стало явным. Певец и актер Сергей Лазарев — уже два с половиной года, как отец! Никто из близких даже не догадывался о том, что у Сергея есть ребенок — настолько тщательно он скрывал прибавление в своем семействе. Но в итоге информация об этом попала в Сеть, и артист честно признал — да, есть сын. Никита, 2,5 года. Кто мать, в каких они отношениях, кто воспитывает ребенка — он не признался. Но потихонечку начал выводить малыша на легальное положение.

То покажет детский рисунок, то трогательные детские тапочки — такие же, как и у него…На днях Лазарев вернулся из Америки, где, видимо, проводил время с Никитой. В Майами он заглянул к знакомому татуировщику, который несколько лет назад «набил» Сергею крылья. И сделал еще одно тату. Поначалу заинтриговал, не показав рисунок.

— Давно ее хотел, но смог позволить только сейчас… В известном тату салоне Miami ink, — намекнул он.

Поклонники долго гадали — что же за рисунок появится на теле артиста? Многие предполагали, что новая татушка как-то связана с его сыном. Даже специально пошли на спектакль, чтобы посмотреть: что же там? В итоге заметили на шее что-то, похожее на молнию.

И вот сегодня артист сам показал рисунок, опубликовав в Инстаграме свое фото в машине. Прямо за ухом — английская N. Поклонники сразу же угадали, что буква появилась в честь сына Никиты: «Прекрасно, трогательно и по-мужски», «умер от умиления».

Татуировки в честь своих детей есть у многих звезд, например, у Брэда Питта, у Ксении Бородиной и у Дэвида Бэкхема.