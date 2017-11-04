Сестра Армена Джигарханяна просит вернуть брата в семью

Тем временем народный артист СССР помирился с директором театра

Армен Борисович по-прежнему живет в театре, хотя друзья сняли ему квартиру поблизости

Сегодня утром Армен Джигарханян встречался с руководителем департамента культуры Александром Кибовским, который предложил погасить конфликт в театре. Дела семейные чиновника не касаются: хочет Армен Борисович разводиться с женой Виталиной — это его выбор. Но на работе театра это не должно отразиться.

На встрече была исполняющая обязанности директора театра Елена Гильванова. Как раз накануне Армен Борисович письменно выразил ей свое недоверие. Но в департаменте об этом как будто забыл. Общались они как добрые коллеги.

В результате, договорились: художественной частью будет заниматься Армен Борисович, за административную — отвечать Елена Вячеславовна. Оба пообещали «нормально работать, чтобы успокоить ситуацию и никого не разочаровывать».

Армен Борисович по-прежнему живет в театре, хотя друзья сняли ему квартиру поблизости. До театра — пешком пройти. Его кабинет оборудовали для жизни, купили матрас и занавески — создали все условия, чтобы народный артист чувствовал себя как дома. Он не хочет жить на съемной квартире и надеется вернуть свою, ну хотя бы причитающуюся ему половину после развода с Виталиной. Говорят, что на счета жены и ее имущество уже наложен арест. Армен Борисович, который очень устал от этого публичного скандала, хочет поехать отдохнуть.

Тем временем, представитель Виталины Цымбалюк Элина Мазур и заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева собрали пресс-конференцию.

Существовала договоренность, если Виталина увольняется из театра, ей возвращают Армена Борисовича. Фото: Андрей ФЕДЕЧКО

По им мнению, Армен Джигарханян «смертельно устал» (почему-то обе стороны конфликта делают акцент на плохом самочувствии актера). Этим воспользовались посторонние люди, которые хозяйничают в театре. Изъяты финансовые документы, захвачена бухгалтерия, компьютеры вынесены из кабинета директора, друг Джигарханяна Артур Согомонян подменяет собой Армена Борисовича. «Финансовая подушка уничтожена», — что этой фразой имелось в виду, не поддается объяснению.

Так называемые друзья «вырвали Джигарханяна из привычной обстановки». К нему не может прорваться никто из его близких, ни Виталина, ни его сестры Марина Борисовна и Гаяне Борисовна. Правда одна сестра находится в Италии, другая — США, а Виталина с родителями уехала из России, как говорят, на море. Но Марина Борисовна собирается направить обращение к Путину с просьбой вернуть брата в семью .

Элина Мазур теперь представитель не только интересы Виталины, но и Марины Джигарханян.

— Существовала договоренность, если Виталина увольняется из театра, ей возвращают Армена Борисовича, — рассказала Элина условия «сделки». — Но этого не произошло. По моей информации, самочувствие Джигарханяна стало значительно хуже. Его друзья оформили над ним опеку.

Заявляю ответственно: Армен Борисович проходил недавно обследование у психиатра в связи с тем, что было подозрение на повышенную активность относительно его имущества (тоже непонятно, что имеется в виду — Ред.). Проходил он это обследование, будучи членом семьи Цымбалюк-Романовской. Это заключение психиатра у меня есть. Он был в трезвом уме, здравой памяти, и, вдруг, за 10 дней превращается в не отдающего себе отчет человека. На Первом канале показали позорный эфир, в каком он состоянии. Его спрашивают о семье, он начинает о стране. Не может начать и закончить логическую цепочку рассуждений. Люди, откройте глаза, посмотрите, в каком виде Армен Борисович Джигарханян!

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