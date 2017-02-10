Сестра убитого рэпера требует через суд 20 миллионов долларов с Бейонсе

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 11:45

Сестра убитого рэпера требует через суд 20 миллионов долларов с Бейонсе

Сестра убитого рэпера требует через суд 20 миллионов долларов с Бейонсе

Беременная певица в шоке

Бейонсе ждет двойню и находится на седьмом месяце беременности

Сестра рэпера Месси Майя, которого убили в 2011 в Новом Орлеане, подала в суд на певицу Бейонсе. Родственница требует 20 миллионов долларов за использование нескольких фраз из клипов ее погибшего брата.

По утверждению сестры погибшего исполнителя, звезда R’n’B использовала сэмплы Месси в своей песне Formation. Этот хит вошел в последний альбом певицы, который вышел в 2016 году. Рэпер, который прославился своими комедийными видео, впервые произнес заимствованные Бейонсе строки в своих видео A 27 Piece Huh? и Booking The Hoes From New Wildin.

В качестве соответчиков в суде выступят муж Бейонсе — Джей Зи и звукозаписывающая компания Sony Music.

Помимо компенсации в 20 млн долларов родственница рэпера требует, чтобы певица указывала авторство сэмплов.

В песне Бейонсе голосом покойного Барре произносятся фразы: «Мне это нравится», «Что случилось после Нового Орлеана?» и «Сучка, я вернулся по многочисленным просьбам».

Этот хит, несмотря на ее популярность, уже не первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году американские кинодокументалисты Абтин Багери и Крис Блэк заявили, что кадры из фильма 2013 года «Тот Б.И.Т» об урагане «Катрина» в Новом Орлеане без их разрешения попали в клип на песню Formation. Адвокаты Бейонсе тогда утверждали, что лицензия на использование кадров была оплачена.

Надо отметить, что судебные тяжбы для самой Бейонсе сейчас совсем не вовремя. Дело в том, что несколько дней назад певица объявила, что ждет двойню и находится на седьмом месяце беременности. Из-за не очень хорошего самочувствия звезда даже отменила несколько выступлений.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 11:45
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