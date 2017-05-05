Сферы применения пластинчатых теплообменников

mavit
Автор: mavit Май 5, 2017 04:06

Сферы применения пластинчатых теплообменников

К пластинчатым теплообменникам относят устройства, которые должны передавать тепло от нагревательного оборудования в среду, которой требуется прогрев, посредством гофрированной пластины.

Одним из представителей стал теплообменник danfoss, пластины которого могут быть сделаны из различных материалов, таких как:
— графит.
— медь.
— сталь.
Холодные и горячие слои в таком оборудовании находятся через один по отношению друг к другу.
Пластинчатые теплообменники alfa laval здесь могут найти свое применение в разных сферах промышленности. Это может быть и вентиляция, и холодоснабжение, а также кондиционирование помещения. Можно приобрести такое оборудование для того, чтобы подогревать воду и совершать теплоснабжение. Эти установки нашли свое применение и в пищевой промышленности. Благодаря им возможен процесс пастеризации или нагрева и охлаждения пищевых продуктов, которые находятся в жидком состоянии. Их часто применяют за счет того, что они обладают высокими гигиеническими показателями.
Расчет пластинчатого теплообменника марки ридан показал, что его можно применять в энергетике. Их можно устанавливать на тепловых или атомных электростанциях. Очень удачно нашло свое применение это оборудование в котельных.
Пластинчатые теплообменники очень востребованы в нефтяной и химической промышленности. Это возможно благодаря наличию пластин и уплотнителя, которые производятся из стойких материалов.
Пластинчатые агрегаты можно использовать для:
— теплоснабжение, а также обеспечение горячим водоснабжением в отдельных домах.
— для монтирования системы «горячий пол».
— постоянное подогревание воды в бассейне.
— вентиляционные системы.
Все они обладают компактными размерами. Это поможет экономить пространство, но при необходимость в него можно установить дополнительные пластины или демонтировать оборудование. Пластинчатое оборудование легко починить или при необходимости почистить. Такие агрегаты тратят мало электроэнергии и являются достаточно экономичными в обслуживании и покупке комплектующих и расходных материалов.

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mavit
Автор: mavit Май 5, 2017 04:06
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