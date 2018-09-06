В элитном детокс-центре Прохор и Виталина провели всего неделю [видео]

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская отдохнули в санатории.

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Что же связывает экс-супругу Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую со скандальным певцом Прохором Шаляпиным? Роман по расчету, пиар или правда любовь? Этим вопросом одна из читательниц «Комсомолки» задалась ещё пару недель назад, прислав в редакцию видео Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна, которые на пару закупались в супермаркете продуктовым набором.

Первое интервью о своих отношениях пара даст сегодня в 17:55 в программе Малахова «Прямой эфир».

А пока корреспондентам «КП» удалось разузнать любопытные подробности недавнего отдыха парочки.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.

Как выяснилось, прошлую неделю Виталина и Прохор провели в одном из самых элитных подмосковных детокс-центров. Обычно там отдыхают такие знаменитости, как Земфира, Лещенко, Собчак, Кабо и многие другие. Неделя релакса под наблюдением массажистов и диетологов обошлась парочке в кругленькую сумму — 300 тысяч рублей. Красиво жить не запретишь. Хотя за такие деньги легко можно было бы слетать на Мальдивы.

Кстати, как рассказали «КП» другие отдыхающие, жили Прохор и Виталина в одном номере. Так что, судя по всему, отношения парочки развиваются стремительно.

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Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тысяч рублей на отдых в подмосковном санатории.В элитном детоксикации-центре Прохор и Виталина провели неделю