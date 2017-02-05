Шаляпин и Борисова о покойном продюсере: «Его невозможно забыть!»

Тиме Брику было всего 29 лет

Продюсера Борисовой и Шаляпина похоронили рядом с Жанной Фриске

Ровно год назад продюсер Тима Брик умер в клинике пластического хирурга Гайка Бабаяна, у которого работал в последние годы в качестве пиар-менеджера. В тот роковой вечер Брик привёл на приём к Бабаяну двух девушек из телепроекта «Дом-2».

Во время приятельской беседы с врачом у 29-летнего Тимофея Шевченко (настоящее имя продюсера — ред.) случился сердечный приступ.

К сожалению, врачи не смогли спасти Брика.

В годовщину смерти продюсера многие артисты вспомнили о нем в своих блогах.

— Я целый день плачу, — призналась «КП» телеведущая Дана Борисова. — Ведь я потеряла не только продюсера, но и самого близкого друга. Его невозможно забыть!

В своём Инстаграме Дана добавила, мол, ее дружбу с продюсером разрушил муж:

«Годы, что я работала с Тимой, были самыми счастливыми в моей жизни. Бывало разное, и ссоры, и совместные прогулки до утра по Патриаршим, и мне никогда не забыть этого. Родной, я вспоминаю о тебе каждый Божий день, и всегда слезы наворачиваются на глаза. Самое жестокое, что в последний год его жизни, я «вышла замуж на 10 месяцев» и мой муж категорически запретил мне встречаться с Тимой. Мы виделись урывками, каждый раз Тима давал 5 тысяч «на Полинку» или что-то вкусненькое передавал ей… Он один знал всю правду о моей жизни и унёс ее с собой. А когда я развелась с мужем, Бог забрал и Тимочку. Спасибо тебе, мой дорогой, любимый человек, спи спокойно…»

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Вспоминает про Брика и его бывшая невеста — телепродюсер Евгения Кириченко.

Девушка опубликовала в своём Инстаграме одно из последних совместных фото с Тимой:

«Спасибо за все подарки. Ночные разговоры. Поездки на море и походы в кино. За купание в бассейне посреди Сахары. За то, что мой день начинался и заканчивался твоими звонками. За то, что влезал во все мои дела (хотя это порой бесило), никогда не выпускал из объятий и всегда храпел мне в ухо. За потрясающее чувство юмора и тонкий троллинг… Да просто за то, что ты был моей жизни. Мой маленький кусочек сердца. Я до сих пор тебя люблю и никогда-никогда не забуду!»

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Друг Тимы Брика Прохор Шаляпин тоже опубликовал своё фото с продюсером, подписав его трогательным стихом:

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«Пробежав по садам и по полю,

Напоив и цветы, и леса,

Подышав родным воздухом вволю, Поднимаются ввысь — в небеса..Поднимаются ввысь — испареньем, Превращаясь в облако вновь..

И опять проливаются-ливнем,

Чтоб увидеть нашу любовь..»

Напомним, продюсер Тима Брик работал с Прохором Шаляпиным, Даной Борисовой, Викторией Лопыревой, Сергеем Зверевым, Машей Малиновской, Анастасией Стоцкой и другими знаменитостями.