Шарлиз Терон похудела на 16 килограммов

Еще в ноябре красавица-актриса была пышкой

Новые фотографии Шарлиз Терон доказывают, что она довольно быстро распрощалась с набранными килограммами

Шарлиз Терон – актриса, которая ради роли готова пойти на крайние эксперименты со своей внешностью. Как тут не вспомнить фильм «Монстр», когда она потолстела на 14 килограммов, чтобы достоверно сыграть убийцу-проститутку. Но, похоже, звезда решила превзойти саму себя и ради роли домохозяйки в комедии Tully актрисе пришлось поправиться на 16 килограммов. Съемки в новой киноленте закончились в ноябре прошлого года, а уже вчера фотографы запечатлели звезду на улицах Нью-Йорка стройной и подтянутой.

Ради роли домохозяйки в комедии Tully актрисе пришлось поправиться на 16 килограммовФото: EAST NEWS

Новые фотографии Шарлиз Терон доказывают, что она довольно быстро распрощалась с набранными килограммами и вернулась к своему привычному размеру одежды.

Шарлиз Терон похудела на 16 килограммовФото: EAST NEWS

Журналист ДжоИнфо Анна Аш напоминает, что общество взъелось на актрису, узнав, что она позволяет своему сыну носить женскую одежду. У актрисы два приемных ребенка – 2-летняя Август и 6-летний Джексон. Пресса предполагает, что тяга к женской одежде возникла у мальчика после появления в доме малышки.