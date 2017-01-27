Шаю Ла Бефа арестовали за драку

Звезда «Трансформеров» устроил антитрамповскую акцию: несколько дней танцевал перед камерой и пел «Он нас не разделит»

Звезда «Трансформеров» Шая Ла Беф устроил антитрамповскую акцию и был арестован полицией.

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер Шая Ла Беф устроил очередной перформанс: на протяжении нескольких дней, с утра 20 января (дня инаугурации Дональда Трампа) он раскачивался, танцевал и распевал фразу «Он нас не разделит» перед Музеем движущегося образа в нью-йоркском районе Квинс. Правда, делал перерывы в этом процессе на еду и сон. Вообще же Ла Беф планирует, что на протяжении четырех лет за ним и его друзьями, современными художниками, 24 часа в день будут следить веб-камеры. Конкретно эту акцию все воспринимают в ряду анти-трамповских, хотя Ла Беф уточняет: «Мы против разделения. Приглашаем принять участие всех. Я просто говорю: «Будьте милы и вежливы друг с другом».

Многие часы актер и его соратники распевали фразу «Он нас не разделит» перед Музеем движущегося образа в нью-йоркском районе Квинс.Фото: EAST NEWS

Но все закончилось совсем не мило и не вежливо: Ла Беф ввязался в драку с 25-летним посетителем музея. Дернул его за шарф, расцарапав лицо, и толкнул. Имя пострадавшего не называется, но от медицинской помощи он отказался. Тем не менее, актер был тут же арестован полицией и отправлен в кутузку.

Напомним, Ла Беф несколько лет назад фактически отрекся от своей голливудской юности, когда снимался в фильмах вроде «Трансформеров» или «Индианы Джонса и королевства хрустального черепа»; теперь его интересы лежат в сфере артхаусного кино и разнообразных художественных акций. Недавно, например, он устроил перформанс в Сиднейском оперном театре. В один из его залов, где находились только Шая и его друзья-художники Седе Ренкке и Люк Тернер, заходили люди с улицы. Им предлагалось озвучить любое — какое угодно — послание миру, которое начиналось бы со слов «And in the end…» (что переводится на русский как «И в конце» или «И в конце концов»). Кто-то пытался шутить, кто-то произносил афоризмы, некоторые еще и танцевали. Все это транслировалось в интернете, но мало того, текст посланий высвечивался на фасаде здания. И если в послании были непечатные слова, они высвечивались тоже.