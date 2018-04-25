Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Поздравить певицу с днем рождения пришли многие знаменитости [видео]

Певица Валерия отметила юбилей концертом в Крокус-холле.

Каким-то чудесным образом главной имениннице апреля удалось к своему 50-летию сделать шоу непохожим на спектакли российских коллег.

Да, шар, символизирующий нашу планету, из которого звезда появляется в самом начале концерта «К солнцу», наверное, некий привет Мадонне, которая тоже появлялась в своем супершоу из шара. Но там все же шар был немного другой, дискотечный. И потом не зря же Валерию в британской прессе называли когда-то русской Мадонной, должны же быть у артисток яркие точки соприкосновения.

Поздравить Валерию с 50-летием пришел боксер Костя Цзю.

Выглядит наша звезда даже покруче. Наряды от Игоря Чапурина подчеркнули стройные формы певицы. Сексуально, но при этом не пошло — все очень элегантно, достойно.

Костюмы для концерта сделал Игорь Чапурин.

По части сценодвижений Валерия тоже решила не уступать заморской коллеге.

Впервые российская звезда двигается не сцене не хуже балета. Многочасовые репетиции в спортзале дают о себе знать.

Говорят, что шоу обошлось певице в 100 миллионов рублей. Поставщиком программы стал российский режиссер Андрей Сычев. Классная задумка, что в паузах старые песни Валерии (времен Шульгина) поют выпускники новой «Фабрики звезд». А со своими новыми хитами и песнями «эпохи Пригожина» певица справилась сама.

В партере расположились коллеги и друзья певицы: Стас Михайлов с дочерью Евой, Яна Рудковская.

Конечно же, теплее всего принимали «Часики». Даже суровые мужчины в галстуках подпевали имениннице. Из новых песен в программу органично легла «Космос» и свежий хит от Дробыша «Любовь-боль».

В партере сплошь знаменитости: балерина Анастасия Волочкова с примирительным букетом белых роз (несколько лет назад артистки повздорили, выясняя принадлежность Крыма), Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Яна Рудковская и многие другие.

Иосиф Кобзон с женой Нелли были для певицы самыми дорогими гостями. Много лет назад Кобзон разглядел в юной Валерии будущую звезду.

Мама и дочь Валерии.

Анастасия Волочкова пришла с примирительным букетом белых роз. Балерина осталась в восторге от шоу Валерии.

— Вы на этом хорошо зарабатываете? 100 миллионов рублей «отбить» непросто…- поинтересовались мы у Иосифа Пригожина.

— Нет, конечно. Это не бизнес. Это больше имиджевая история, — объясняет Иосиф. -Когда ты делаешь шоу за границей, ты потом возишь его по всему миру, по стадионам. Там все вложения отбиваются. У нас даже площадок такого масштаба немного. Я злился на Валерию, потому что у нее нет середины. Она вкалывала по 8-10 часов день на репетициях. Я говорю, ты свалишься, организм не выдержит. Просто как машина: похудание, спорт, репетиции. И мы из-за этого ругаемся. Такой перфекционизм чрезмерный, на мой взгляд, -сетует Пригожин.

Одну из песен Валерия спела со своей дочерью Аней.

— Валерия вас не слушается?

— Бесполезно, -вздыхает Иосиф.

— Я бы с удовольствием работала меньше, если бы у меня была такая возможность, — улыбается певица. — Я не могу спокойно лежать на диване.

Юбилейный концерт Валерии.Состоялся юбилейный концерт Валерии в «Крокус Сити Холл». Впечатлениями о торжественном мероприятии и творчестве певицы делятся Иосиф Кобзон и Юрий Николаев.