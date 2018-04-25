Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 05:45

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Поздравить певицу с днем рождения пришли многие знаменитости [видео]

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Певица Валерия отметила юбилей концертом в Крокус-холле.

Каким-то чудесным образом главной имениннице апреля удалось к своему 50-летию сделать шоу непохожим на спектакли российских коллег.

Да, шар, символизирующий нашу планету, из которого звезда появляется в самом начале концерта «К солнцу», наверное, некий привет Мадонне, которая тоже появлялась в своем супершоу из шара. Но там все же шар был немного другой, дискотечный. И потом не зря же Валерию в британской прессе называли когда-то русской Мадонной, должны же быть у артисток яркие точки соприкосновения.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Поздравить Валерию с 50-летием пришел боксер Костя Цзю.

Выглядит наша звезда даже покруче. Наряды от Игоря Чапурина подчеркнули стройные формы певицы. Сексуально, но при этом не пошло — все очень элегантно, достойно.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Костюмы для концерта сделал Игорь Чапурин.

По части сценодвижений Валерия тоже решила не уступать заморской коллеге.

Впервые российская звезда двигается не сцене не хуже балета. Многочасовые репетиции в спортзале дают о себе знать.

Говорят, что шоу обошлось певице в 100 миллионов рублей. Поставщиком программы стал российский режиссер Андрей Сычев. Классная задумка, что в паузах старые песни Валерии (времен Шульгина) поют выпускники новой «Фабрики звезд». А со своими новыми хитами и песнями «эпохи Пригожина» певица справилась сама.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

В партере расположились коллеги и друзья певицы: Стас Михайлов с дочерью Евой, Яна Рудковская.

Конечно же, теплее всего принимали «Часики». Даже суровые мужчины в галстуках подпевали имениннице. Из новых песен в программу органично легла «Космос» и свежий хит от Дробыша «Любовь-боль».

В партере сплошь знаменитости: балерина Анастасия Волочкова с примирительным букетом белых роз (несколько лет назад артистки повздорили, выясняя принадлежность Крыма), Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Яна Рудковская и многие другие.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Иосиф Кобзон с женой Нелли были для певицы самыми дорогими гостями. Много лет назад Кобзон разглядел в юной Валерии будущую звезду.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Мама и дочь Валерии.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Анастасия Волочкова пришла с примирительным букетом белых роз. Балерина осталась в восторге от шоу Валерии.

— Вы на этом хорошо зарабатываете? 100 миллионов рублей «отбить» непросто…- поинтересовались мы у Иосифа Пригожина.

— Нет, конечно. Это не бизнес. Это больше имиджевая история, — объясняет Иосиф. -Когда ты делаешь шоу за границей, ты потом возишь его по всему миру, по стадионам. Там все вложения отбиваются. У нас даже площадок такого масштаба немного. Я злился на Валерию, потому что у нее нет середины. Она вкалывала по 8-10 часов день на репетициях. Я говорю, ты свалишься, организм не выдержит. Просто как машина: похудание, спорт, репетиции. И мы из-за этого ругаемся. Такой перфекционизм чрезмерный, на мой взгляд, -сетует Пригожин.

Шоу на 100 миллионов: Валерия отметила в Крокусе юбилей

Одну из песен Валерия спела со своей дочерью Аней.

— Валерия вас не слушается?

— Бесполезно, -вздыхает Иосиф.

— Я бы с удовольствием работала меньше, если бы у меня была такая возможность, — улыбается певица. — Я не могу спокойно лежать на диване.

Юбилейный концерт Валерии.Состоялся юбилейный концерт Валерии в «Крокус Сити Холл». Впечатлениями о торжественном мероприятии и творчестве певицы делятся Иосиф Кобзон и Юрий Николаев.

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mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 05:45
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