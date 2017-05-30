Симптомы и этапы лечения коксартоза

Коксартроз, достаточно неудобный недуг. Его развитие приводит к постоянным болевым ощущениям и снижению функциональности организма. Для этого заболевания характерны боли в тазобедренных суставах, чаще всего в одном из них, реже боль обоих суставов.Для лечения могут использовать физиотерапию и хирургическое вмешательство. Подробнее можно узнать, как лечить коксартроз, на этом сайте, источник http://www.vrach-travmatolog.ru/koksartroz.htm

Симптоматика

В периоды начальной стадии, могут появляться тянущие ощущения в области паха. В таком случае, боли проявляются после определенных нагрузок: продолжительная ходьба, бег, перемещение тяжелых объектов и так далее. В процессе развития болезни, боли усиливаются и имеют более длинный период. Например, если в начальной стадии боль появлялась на 2 -3 часа, а после отдыха пропадала, то при запуске может нести постоянный характер. Не редко, люди с коксартрозом в запущенной форме прекращают самолечение и обращаются к специалистам.

Этапы лечения

Пациент опрашивается доктором для определения причины заболевания. Доктора интересуют такие вопросы, как – питательный рацион, не было ли травм бедра, нет ли эндокринных нарушений и так далее. Очень часто, причиной заболевания является недостаток витаминов, из-за чего кости теряют свою пластику.

В том случае, когда проблема несет характер сопутствующего заболевания, то доктор назначает препараты, направленные на восстановление функциональности организма. Также пациент проходит курсы физиотерапии.

Когда болезнь несет посттравматический характер и стадия развилась до последнего этапа, положительный результат может принести только хирургическое вмешательство. Пациенту заменяют больной сустав на искусственный. При этом возможна замена всего механизма сустава. То есть, замена впадины для сустава и самого сустава в целом.

Послеоперационный период длится на протяжении 14 дней. После этого, в 96% случаев наступает полное выздоровление. Очень редко, могут быть назначены дополнительные препараты направленные на восстановление тела.

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