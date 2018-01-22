Символ и эмблема Евровидения 2018 в Лиссабоне: все на борт, все в круиз

mavit
Автор: mavit Январь 22, 2018 23:45

Символ и эмблема Евровидения 2018 в Лиссабоне: все на борт, все в круиз

Логотип, символ и эмблема Евровидения 2018, которое пройдет в Португалии, объединены океанской тематикой

Символ и эмблема Евровидения 2018 в Лиссабоне: все на борт, все в круиз

Главным логотипом конкурса Евровидение 2018 стала голубая ракушка.

Евровидение 2018 проходит в Португалии — стране, известной своими морскими завоеваниями и путешествиями. И совсем не удивительно, что именно океан вдохновлял дизайнеров RTP, создававших символ и эмблему Евровидения 2018. Главным логотипом глобального конкурса стала голубая ракушка. Однако одного символа Евровидению 2018 оказалось мало, поэтому команда художников расстаралась и представила 12 эмблем конкурса, объединенных одной тематикой. Конкурс в этом году будет проходить в Лиссабоне — а это главный порт Португалии. Так что выбор не удивителен: всех гостей Евровидения 2018 приглашают на борт — All aboard, так звучит официальный слоган конкурса. И, конечно же, неизменным останется главный символ конкурса — сердце, заменяющее букву V в названии крупнейшего музыкального мероприятия года.

На главной эмблеме Евровидения 2018 в Португалии — голубая раковина на фоне желтых листов коралла. Остальные символы также связаны с морем. На них есть и планктон, и водоросли, и другие морские обитатели. Все они необходимы для того, чтобы в водной экосистеме соблюдался баланс. Дизайнеры как будто побывали в подводном мире и смогли передать все его краски и очарование в этой череде логотипов. Эмблема и символы Евровидения 2018 — это, в свою очередь, напоминание о терпимости и толерантности, так необходимых для современного общества. В RTP говорят, что логотип Евровидения 2018 — это и напоминание о том, что Лиссабон сегодня очень яркий город, гавань культур, вместилище звуков, где все меняется каждый день.

Все 12 символов Евровидения 2018 будут использоваться при подготовке к проведению конкурса, в оформлении улиц и проспектов и создании дизайнерской продукции, которая точно очарует всех гостей Португалии, влюбленных в морские глубины и современное музыкальное искусство.

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mavit
Автор: mavit Январь 22, 2018 23:45
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