Скарлетт Йоханссон передумала разводиться с мужем

Пара вчера вместе появилась на выставке современного искусства

Ромен не прислушивался к желаниям супруги и требовал большую часть времени быть в его родном Париже

Кажется, журналисты поторопились, заявив о разводе Скарлет Йоханссон с Роменом Дориаком. Ну или зведная пара настолько коварна, что готова выйти вместе в свет лишь бы прекратить разговоры об их скором расставании. Именно это знаменитости вчера и сделали, появившись вместе выставке современного искусства в галерее Simon Lee в Нью-Йорке.

Пришли они в обнимку, и выглядели вполне счастливыми.

Напомним, слухи о расставании звездной пары ходили уже давно: еще в прошлом году в прессе появилась информация, что Скарлетт не нравится жить на два дома (в Америке и Франции), но Ромен требовал от супруги большую часть времени проводить в его родном Париже.

Но, похоже, звездная пара тогда смогла договориться. Осенью прошлого года Йоханссон и ее супруг вместе открыли магазин поп-корна Yummy Pop в Париже. Много смеялись и позрировали для фотографов, а на безымянных пальцах обоих блестели обручальные кольца.

К слову, до знакомства с французским журналистом Скарлетт была замужем за актером фильмов «Дэдпул» Райаном Рейнольдсом. В 2010 году после двух лет брака они расстались. Йоханссон и Дориака познакомил их общий приятель, тату-мастер Фуци.

1 октября 2014 года влюбленные сыграли свадьбу – главной гостьей вечера стала их дочь Роуз Дороти, которая появилась на свет за месяц до торжества.