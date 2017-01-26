Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака

Об этом стало известно, когда актриса пришла на «Женский марш» против Дональда Трампа без обручального кольца [фото]

Скарлетт Йоханссон и Ромэн Дориак расстались после двух лет брака.

Еще одному голливудскому браку пришел конец: Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем, французским журналистом Ромэном Дориаком после двух лет брака. Новость просочилась в прессу, когда актриса в прошлую пятницу пришла на «Женский марш», протестующий против Дональда Трампа, без обручального кольца. Дотошные американские репортеры копнули глубже – и выяснилось, что Ромэн и Скарлетт больше не вместе.

— Они разошлись еще летом, — сообщили источники People. Пока неизвестно, подала ли актриса на развод, или еще только готовит бумаги со своими адвокатами.

В последний раз супругов видели вместе в октябре прошлого года на открытии магазина Йоханссон «Yummy Pop». Голливудская звезда обустроила в центре Парижа кусочек Америки — заведение, торгующее поп-корном. И Ромэн тогда был рядом со Скарлетт, всячески помогая ей в работе.

У пары есть двухлетняя дочь Роуз Дороти. Актриса вышла замуж за Ромена Дориака в 2014 году. Некоторое время пара разрывалась между Францией и Америкой. Родив дочку, Скарлетт провела декретный отпуск в Париже. Но потом все-таки вернулась в Лос-Анджелес, чтобы снова сниматься. Ромэн последовал за ней, согласившись, что для успешной карьеры жене необходимо жить в Голливуде.

Актриса пришла на «Женский марш» против Дональда Трампа без обручального кольца.Фото: REUTERS

За плечами у Скарлетт уже есть один развод – с голливудским актером Райаном Рейнольдсом. Они поженились в 2008 году и скоротечно расстались в 2010-м. Про словам Йоханссон, у них было слишком много работы и сложные графики.

32-летняя Скарлетт уже который год входит в десятку самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В рейтинге Forbes-2016 она попала на третье место с годовым доходом в 25 миллионов. Правда, со второго места, которое она занимала в 2015-м году, актриса переместилась на одну ступеньку, но это тоже отличный результат. За прошедший год зрители увидели ее в комедии «Аве, Цезарь!» и в картине «Путь к славе». А за съемки в фильме «Призрак в доспехах» Скарлетт, по данным Forbes, получила гонорар в 17,5 миллионов долларов.