Сколько стоит клоун. С Цирка на Фонтанке требуют 45 миллионов рублей за выступления Олега Попова

Артиста уже нет на свете, а судебные тяжбы из-за его номеров не прекращаются

«Ну что же вы, ребята, деньги поделить не можете?»

С тех пор, как Олег Попов выступал в Петербурге, прошел год.

Легендарный артист жил и работал в Германии и не бывал в России четверть века. Но когда ему предложили вновь порадовать российских зрителей, с радостью согласился. Он и не подозревал, какие экономические страсти развернутся вокруг его возвращения в Россию!

ДЕНЬГИ ДЛЯ КЛОУНА

Петербург стал первым городом, куда приехал артист после многолетнего отсутствия.

Триумфальные выступления клоуна шли в феврале, и практически сразу же в арбитражный суд уже поступил первый иск на Цирк на Фонтанке, где выступал Олег Попов.

Первый иск от «Международной цирковой компании» зарегистрирован 24 марта в марте 2016 года.

Претензии истцов вкратце были таковы: почему не провели тендер, чтобы определить, кто будет организовывать гастроли Олега Попова. Мол, выгодный контракт с Поповым отдали «своим», а другие тоже хотели бы побороться за выгодный «пирог».

Сумму гастролей Олега Попова в Петербурге оценили в 125 миллионов рублей. Это только организаторам, без учета гонорара артисту. Сумма которого не разглашается.

В иске перечислялись нарушения: в техзадании не были указаны

«пролог», «эпилог» и «клоунские репризы», и еще ряд формальных признаков.

Истцы требовали признать организацию гастролей Олега Попова незаконной. УФАС признал правоту истцов, за нарушения Цирку грозил штраф, но не больше 5 тысяч рублей.

И это было только начало истории. Суды длятся уже год.

Олега Попова зрители называли «солнечным клоуном»Фото: Александр ГЛУЗtrue_kpru

ПОДЛИЛИ МАСЛА В ОГОНЬ

Затем началась судебная чехарда, в которой черт носу сломит.

«Международная цирковая компания» подавала иски, а Цирк – апелляции. В сентябре к процессу присоединился ООО «Праздник», московская фирма, которая изначально и договаривалась с Олегом Поповым о гастролях, видимо, как посредники.

Сам Олег Попов в минувшем ноябре внезапно скончался на гастролях в Ростове–на-Дону. В 86 лет у него остановилось сердце.

— Олег Попов всегда говорил, что он не будет работать ни с каким другим организатором, кроме ООО «Праздник», — пояснили «Комсомолке» в Цирке. – Он им доверял, поэтому и был заключен договор с этой компанией.

Таким мы его увидели после представленияФото: Александр ГЛУЗtrue_kpru

«ЛОЖЕЧКИ» ПОКА НЕ НАШЛИСЬ, А ОСАДОЧЕК УЖЕ ОСТАЛСЯ

Но именно ООО «Праздник» подлил масла в огонь уже затухающего скандала.

В январе уже нынешнего, 2017-го, Цирк победил: все иски отклонили, то есть фактически признали, что Попов выступал законно. Казалось бы, жить да радоваться.

А нет: 8 февраля на сайте Арбитражного суда в разделе предстоящих судебных разбирательств зарегистрировано новое слушание: ООО «Праздник» подал иск на Цирк на Фонтанке с требованием выплатить 45 миллионов рублей.

За что, почему – тайна, покрытая мраком. Возможно, кто-то с кем-то не до конца рассчитался.

В самом Цирке на Фонтанке «Комсомолке» пообещали:

— Пока мы сами не разобрались в новом иске.

И пообещали позже дать объяснение всей этой малопонятной истории. Как в том анекдоте: «ложечки нашлись, но осадочек остался».

Новое судебное заседание назначено на 4 апреля, возможно, что-то станет понятней.