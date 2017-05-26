Скрабы для лица – эффективная процедура по уходу

Любая девушка стремиться быть красивой, поэтому постоянно находится в поиске лучшей косметики, а также тестируя разные способы по уходу за собой.

Для того, чтобы наша кожа выглядела здоровой, красивой и ухоженной совсем не обязательно обращаться к безумно дорогим врачам или тратить целое состояние в салонах.

Можно следить за собой не выходя из дома. Современные варианты косметики по уходу отличаются многообразием и каждая девушка может выбрать уникальный, подходящий ей продукт.

Сегодня речь пойдет о скрабах для лица – эффективных процедурах по уходу за кожей.

Что такое скраб и для чего он нужен?

Нашей коже свойственен процесс регенерации. А это означает, что ее клетки находятся в процессе постоянного обновления. Старые умирают, на место их приходят новые. Но, не всегда отмершие частицы отходят самостоятельно. Основная причина заключается в плохой экологии, злоупотреблении декоративной косметикой и довольно жесткой водопроводной воде.

Старые частицы шелушатся, кожа выглядит непривлекательно, возникает раздражение и ухудшается в целом ее состояние. Чтобы этого не происходила, нужно использовать скрабы для лица. Делается процедура несколько раз в неделю, она абсолютно несложная, а эффект заметен после буквально первого применения.

Само слово «скраб» в переводе с английского, означает чистить. Как очевидно из названия, скрабирование помогает отшелушить ороговевшие частицы и сделать кожу лица обновленной, гладкой и сияющей.

Само средство является составом нескольких компонентов – твердые частицы, которые выполняют задачу отшелушивания и крем, гель либо масло – смягчающую функцию.

В роли абразивных частиц активно используются натуральные компоненты – микрогранулы бамбука, виноградные косточки, морская соль или кофейные зерна. Благодаря таким крупинкам, верхний отмерший слой кожи успешно удаляется, и сам эпидермис обновляется и выглядит более свежим.

Очень эффективными считаются скрабы, в составе которых содержатся микрочастицы бамбука, как например у Ив Роше. Это растение эффективно помогает удалить старые частицы, насыщая кожу свежестью, красотой и здоровьем, очищая и тонизируя одновременно.

Чтобы правильно выбрать скраб, нужно ориентироваться на ваш тип кожи. Для жирной хорошо подойдет средство, в составе которых содержаться виноградные косточки или кофейные зернышки. Для более сухого типа, выбирайте скрабы с маслами – персиковым, оливковым. Также обратите внимание на щадящие абразивные крупицы (например, овсяные хлопья).

Для нормальной и комбинированной кожи идеально подойдет скраб с микрогранулами бамбука.

Помните, жирный тип кожи, нуждается в более частом использовании скраба (раз в 4-5 дней) для лица, сухой же – реже(раз в несколько недель).

Желательно проводить процедуру на ночь: так кожа сможет восстановиться в течение ночи. А закрепить ее эффект можно с помощью нанесения увлажняющего крема для лица.

Приятных процедур!