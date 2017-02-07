СМИ: Памела Андерсон встречается с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем

Как уверяют очевидцы, с каждым свиданием актриса одевается все сексуальнее

Памела Андерсон навещает Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

У Памелы Андерсон — новый роман. По крайней мере, в этом нас уверяют западные таблоиды. 49-летняя актриса встречается с 45-летним основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Романтичными их свидания назвать сложно: как известно, Ассанж уже несколько лет живет в посольстве эквадора в Лондоне, стены которого он не покидал с 2012 года. Именно там его и навещает самая фигуристая блондинка всех времен и народов. За последние три месяца Памела приезжала к нему целых четыре раза, а это, по мнению нью-йоркского издания Page Six, уже повод заподозрить их в нежных чувствах.

Памела Андерсон уже давно не просто модель с обложки «Плейбоя», а ярая защитница животных, к мнению которой прислушиваются не только «зеленые», но и влиятнельные политики и главы государств. Говорят, именно на почве общественной работы она и сблизилась с Ассанжем.

— С каждым свиданием она одевается все более и более сексуально, — утверждают очевидцы.

По слвоам очевидцев, Памела навещала Ассанжа четырежды за последние три месяца.Фото: EAST NEWS

К Ассанжу Памела приезжает не с пустыми руками: каждый раз она привозит ему пакеты со здоровой едой. По словам источников, Джулиан и Памела проводят наедине по нескольку часов. Возможно, вскоре актриса будет навещать своего друга еще чаще — ведь недавно она объявила, что покидает Лос-Анджелес и перебирается жить в Европу. Сейчас звезда как раз подыскивает подходящую квартиру в Париже или в Лондоне.

— Я осознала, что все мои друзья со временем перебрались в Европу. И я хочу переехать туда, чтобы быть ближе к ним, — объясняет Андерсон.

Каждый раз актриса привозит своему другу Джулиану, ведущему сидячий образ жизни, пакеты со здоровой едой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях Памела заявила, что приготовила особый подарок для новой первой леди США — шубку из российского эко-меха. По мнению актрисы, Мелания Трамп — красивая женщина и добросердечный человек, и непременно оценит этот подарок, который Андерсон делает, чтобы обратить внимание супруги президента США на проблемы защиты животных.

— Я сотрудничаю с двумя замечательными дизайнерами из российской компании Only Me. Это талантливейшие люди. Я была очень рада возможности поработать с ними. Сейчас как раз подходящий момент, и мы создали для Мелании кое-что особенное, — рассказала Памела в интервью «RT».