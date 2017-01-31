Собчак рассказала, кому обязана своим семейным счастьем

Телеведущая стала почетным гостем дня рождения своего свекра Эммануила Виторгана [фото, видео]

Ксения Собчак с мужем на праздновании дня рождения Эммануила Виторгана

27 декабря легендарному актеру Эммануилу Виторгану исполнилось 77 лет.

Свой личный праздник артист отметил только в минувшие выходные, когда в Москву вернулись после новогодних каникул все его родственники и друзья.

— Тебе исполнилось 77, значит, ты теперь настоящий москвич, — провел аналогию с автомобильный кодом Москвы и негромкой датой отца актер и режиссер Максим Виторган.

Именинник Эммануил Виторган, отметивший 77-летие.Фото: Мила СТРИЖ

Поздравила свекра и телеведущая Ксения Собчак. В зале присутствовала и мама Ксюши — политик Людмила Нарусова.

Эммануил Виторган и Людмила Нарусова.Фото: Мила СТРИЖ

— Я должна быть благодарна за свое семейное счастья именно вам, — обратилась к имениннику Ксения Собчак.- Вы воспитали замечательного сына. А Максим, в свою очередь, воспитал двоих замечательных детей вместе с Викой (первая жена Виторгана-младшего актриса Виктория Верберг-Ред.). Нам теперь остается только равняться. Сейчас я это говорю без укора Людмиле Борисовне… Ваша семья довлеет над моей, делает нам правильные замечания. И я все эти замечания принимаю. Не всегда с благодарностью, но всегда принимаю. Максим и его дети воспитаны с ТАКОЙ степенью деликатности и тактичности! Они умеют быть аристократами не только духа, но и стола. Это, конечно, невероятно.

Последний раз мне было стыдно буквально сегодня днем, когда я очень голодная после нашего совместного похода в снежные горы с палками, признаюсь, была грешна: руками ела квашеную капусту из мисочки. А сын Максима Даниил аккуратно ел капусту вилочкой. Максим говорит: «Даниил, а у вас-таки другое воспитание! Вы не у Людмилы Борисовны росли!» И они нам, деревенским, показали пример.

Это я к тому, что у вас потрясающая семья, которая заставляет становиться лучше, добрее.

Я вам за это благодарна. Максим — это мое счастье. Спасибо, что воспитали такого сына.

Максим Виторган с сыном Даниилом.Фото: Мила СТРИЖ

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