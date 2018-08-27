Собчак сфотографировалась в стиле ню: а вместо трусов – книга

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 23:45

Собчак сфотографировалась в стиле ню: а вместо трусов – книга

Молодая мать и жена заставила сильно удивиться поклонников

 

Собчак сфотографировалась в стиле ню: а вместо трусов – книга

Не о том, думаете, господа, а надо о высоком

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Казалось бы после того как Ксения Собчак вышла замуж время откровенных фотосессий и провокационных снимков прошло, все-таки не тот статус, да и не престало молодой матери щеголять обнаженной, однако, на отдыхе на Сардинии телеведущую, видимо, расслабило настолько, что она вспомнила добрые, старые времена. И решила, как пишут сейчас, хайпануть. Звезда опубликовала снимок, где сфотографировала свой живот, обнаженные ноги, а нижнее белье заменила книга. Мол, не о том, думаете, господа, а надо о высоком.

Собчак сфотографировалась в стиле ню: а вместо трусов – книга

— А что читаете этим летом вы? – гласит подпись к снимку.

За час пост с момента публикации поста его лайкнули больше 40 тысяч человек, многие из них снимок и прокомментировали. Мол, разве можно такую обнаженку? Правда, нашлись и те, кто догадался, что на фото вовсе не молодая мать, а ее маленький сын Платон, с которым, несмотря на его юный возраст, она читает уже серьезные книги.

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 23:45
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