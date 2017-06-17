Собрались делать имплантацию зубов? Сначала определитесь с техникой имплантирования

Современная стоматология предполагает различные виды имплантации. Все они отличаются по таким параметрам:

Сложность выполнения;

Стоимость;

Длительность процедуры;

Долговечность протеза.

Основные разновидности техник имплантатирования

Основные техники имплантирования разделяются на следующие типы:

Эндосальные – внутри кости;

Базальные – при необходимости установить протезы сразу на несколько стоящих рядом зубов;

Эндодонто-эндооссальная – протезирование с возможностью сохранить зубной корень;

Субпериостальная – считается устаревшей и практически не используется. Техника предполагает экономию на костной пластике;

Внутрислизистая – используется при протезировании съемных зубов, обеспечивает надежную фиксацию протеза, красивую улыбку для пациента и стоит недорого;

Чрезкостная – процедура давно ушла в историю и не применяется на практике, но достойна упоминания. Протезы устанавливались в челюсть путем высверливания отверстий;

Лазерная – особенность процедуры в том, что все надрезы врач делает при помощи лазера, чем снижает длительность процедуры, а также болевые ощущения, с которыми сталкивается пациент;

Экспресс протезирование – метод предполагает, что за одно посещение пациенту ставят имплант по технике эндооссального протезирования. Такую методику скорее можно назвать рекламным трюком, а не медицинским подходом;

Протезирование без операции – также считается рекламным трюком. Стоматолог действительно не нарушает целостность десны, но сверлит лунку в кости, куда и устанавливает протез.

Все операции совершаются под действием обезболивающего, ведь в ходе операции нарушается целостность десен и кости, что приносит пациенту болевые ощущения. Добавим, что перечисленные методики имеют множество подкатегорий.

Виды имплантов по конструкции и материалам

Каждый из применяемых протезов отличается по материалу, способу вживления в челюсть, трудности ухода, удельному весу и другим параметрам. По своей конструкции они разделяются на:

Корневидный тип. Внешне напоминает цилирдр с резьбой, конусовидной формы. Данную конструкцию местно использовать, если костная ткань имеется в нужном количестве. В противном случае понадобиться ее дополнительное наращивание.

Пластиночного типа. Актуально, когда у пациента слишком узкая кость. Их используют редко из-за того, что они занимают слишком много места в ротовой полости.

Комбинированного типа. Вмещает в себя основные достоинства описанных ранее протезов, но применяется редко. Связно это с большими габаритами протеза и трудоемкостью процесса установки.

Субпериостального типа. Его использование актуально только в тех случаях, когда костная ткань пациента истощена. Сам протез очень объемный и занимает много места, поэтому не популярен.

Минималистические протезы. Их отличительной чертой являются не большие размеры, по сравнению с другими имплантами. Основным назначением остается стабилизация протезов съемного типа.

Стабилизирующие. Если в протезировании нуждается сразу несколько зубов, то используют конструкцию позволяющую стабилизировать корневую систему зуба.

Стоматолог подбирает типа протеза, опираясь на показания пациента при осмотре. Очень важно, чтобы установленный имплант не мешал нормальной жизни пациента, не ограничивал его привычек и предпочтений в еде, не приносил болевых ощущений.

Из чего делают импланты?

Сегодня большая часть стоматологических имплантов производится из медицинского титана. Материал выбран неспроста. Его характерной особенностью остается идеальная совместимость с костной тканью, прочность и надежность. Это единственный материал, который приживается в 95% случаев и не провоцирует отторжение или аллергические реакции.

Искусственный же зуб производят из металлокерамики, которая по своей прочности и эстетическим качествам нисколько не уступает настоящему зубу. Однако наиболее важную роль играет часть протеза из титана, она имеет такие преимущества:

Прочная и долговечная конструкция;

Нет щелей между имплантом и абатментом. Благодаря этому вся конструкция не расшатается, и не будет приносить дискомфорт пациенту.

В нижнюю часть протеза, находящуюся в костной ткани, не сможет проникать слюна или остатки пищи. В итоге, пациенту не нужно переживать о микробах и инфекции в месте имплантирования.

Таким образом, конструктивные особенности протеза обеспечивают человеку долговечность использования нового зуба, отсутствие инфекции, отторжения или других неприятных моментов связанных с протезированием. Выбирая имплант нужно учитывать особенности костной ткани пациента, ее объемов и ширины. Все это поможет подобрать имплант нужного типа, который подойдет пациенту и сможет заменить его потерянные зубы.