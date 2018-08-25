Солистка Spice Girls сделала подтяжку за 5 тысяч долларов и теперь не похожа на себя

Мел Би как будто помолодела на десять лет

Мел Би (справа) пришла к ведущему Саумону Коуэллу, чья именная звезда на Аллее славы открылась в Лос-Анджелесе

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После распада Spice Girls жизнь всех «перчинок» не стала хуже: они нашли себя в сольном творчестве, выгодно вышли замуж, не забыв параллельно написать автобиографии. Мелани Браун, она же Мел Би, успела сходить замуж аж три раза. Сначала за танцора Джимми Гулзара, в 2006 году Мелани жила гражданским браком с актёром Эдди Мёрфи, от которого (уже после их расставания) родила свою вторую дочь, а 2007—2017 годы Мелани была замужем за кинопродюсером Стефеном Белафонте. Из-за последнего «перчинка» даже переехала из Британии в США, где вскоре начала сольную карьру, а несколько месяцев назад дала согласие на участие в шоу America’s Got Talent.

И накануне Мел Би пришла к ведущему Саумону Коуэллу, чья именная звезда на Аллее славы открылась в Лос-Анджелесе. Папарацци тут же заметили изменения, которые произошли с лицом яркой участницы легендарной британской поп-группы. Мел Би как будто помолодела на десять лет.

Так выглядела Мел Би в начале года

Как выяснил Daily Mail, Мелани только что прилетела из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в престижной косметологической клинике. Стоимость услуги — чуть больше пяти тысяч долларов. Также певица прошла процедуру радиолифтинга кожи: с помощью высокочастотного излучения прогревается верхний слой кожи, после чего происходит усиленная регенерация новых клеток и активизируется выработка коллагена.