Соседка Евгения Петросяна и Елены Степаненко подала на них в суд за потоп в квартире

В общей сложности она требует со звездной четы 350 тысяч рублей

Итоговое решение по недобрососедскому спору суд примет 21 февраля

«Страшную историю расскажу вам, граждане. Покрепче за кресло держитесь! Мой сосед снизу постоянно на меня в милицию жалуется, что я его квартиру заливаю. Так ведь каждый день заливаю — пора привыкнуть уже…»

Аплодисменты. Евгений Ваганович, монолог «Самогон»…

Если отбросить детали образа, всенародно любимый артист невольно сам оказался главным героем своего анекдота. Ну, он, конечно, не каждый день, но. Очень серьезная соседушка снизу обвинила Петросяна, что он-де ее обоям с навесным потолком устроил настоящую баню.

— Прошлым летом, — объясняла она по-житейски так полицейским. — Не было его с женой дома. А вода как потечет сверху… Течет и течет. Ремонт делала!

Жена — это, значит, заслуженная артистка России Елена Степаненко. Стражам порядка тоже было не до смеха — шутка ли, с такими звездами о прохудившейся ванной разговаривать. Только строгая соседка на мировую ни в какую и вкатила иск: 248 тысяч рублей за отлетевшие обои, по 45 тысяч — себе на адвокатов (с обоих — и с гражданина Петросяна, и с гражданки Степаненко), 6 тысяч рублей — за труд оценщиков, которые измеряли масштаб бедствия в её квартире после потопа, и еще по две тысячи — за госпошлину и прочую бюрократию.

— Уже прошло два заседания, — сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова. — На одном из них присутствовал представитель ответчиков, их самих не было ни разу.

Итоговое решение по недобрососедскому спору суд примет 21 февраля. В пресс-службе Евгения Петросяна сказали, что комментариев по этому не будет. По одному из мобильных самого Евгения Вагановича ответил неизвестный:

— Вы по поводу потопа?

— Да!

— Ну я передам ему ваш номер. Если посчитает нужным, он вам перезвонит.

Очень ждем. Но главное — чтобы настроение у любимого артиста от этой истории не портилось. А в суде теперь точно будет аншлаг — из поклонниц.