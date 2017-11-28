Состояние Олега Табакова стабилизировалось

Худруку Московского театра стало лучше, но говорить о переводе из реанимации в обычную палату пока рано

Худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков

Стало известно о том, что состояние здоровья художественного руководителя Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова и театра-студии «Табакерка» Олега Табакова стабилизировалось. К настоящему моменту народный артист СССР чувствует себя уже лучше, однако говорить о его переводе из реанимации в обычную палату пока не стоит.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника агентства.

В театре «Табакерка» информацию о реанимации «КП» так и не подтвердили. Там заявили, что сейчас Табаков проходит плановое обследование, а спектакль «Юбилей ювелира», где артист играет главную роль, был отменен по техническим причинам.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, появилась информация, согласно которой худрук театра попал в шестое реанимационное отделение Первой градской больницы. Причем состояние артиста оценивалось как крайне тяжелое.

В театре подтвердили, что Олег Табаков лег «на профилактику»

Сегодня, 27 ноября, появилась информация, что художественный руководитель МХТ им. Чехова попал в реанимацию Первой градской больницы. По слухам, у него воспаление легких. Из-за болезни худрука на сайте театра появилось объявление, что спектакль «Юбилей ювелира» с участием Табакова, назначенный на 29 ноября, отменен. (подробности)