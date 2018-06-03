Сотрудники отеля, рядом с которым Джонни Депп попал в ДТП: За помощью к врачам актер не обращался

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 11:46

Сотрудники отеля, рядом с которым Джонни Депп попал в ДТП: За помощью к врачам актер не обращался

Водитель актера не вписался в поворот и врезался в стену

Сотрудники отеля, рядом с которым Джонни Депп попал в ДТП: За помощью к врачам актер не обращался

Ранее Джонни Депп побывал в Москве

Визит эпатажного Джонни Деппа в Санкт-Петербург не обошелся без происшествий. Голливудский артист прилетел в Северную столицу вместе со своей группой Hollywood Vampires, в которую также входят Элис Купер и Джо Перри. Рокеры 30 мая отыграли концерт в Петербурге. После чего звезда «Пиратов Карибского моря» устроил встречу с фанатами. На рандеву с артистом можно было попасть только за тысячу долларов. Но даже такая сумма не смутила поклонниц. Аудиенция с Джеком Воробьем прошла на «ура» и фанатки остались довольны своим кумиром.

Но Петербург надолго запомнится Джонни далеко не своими красавицами, а … своими водителями. Дело в том, что шофер, возивший голливудского актера, оказался далек от профессиональных гонщиков из кинофильмов. Выезжая вместе со звездой из внутреннего двора отеля Four Seasons на «Мерседесе», извозчик не справился с управлением на скорости 3-5 километров в час и при повороте въехал в стену. То ли водитель переволновался рядом с голливудским актером, то ли его ослепили вспышки фотоаппаратов, неизвестно.

Видео: автомобиль Джонни Деппа попал в аварию в Петербурге 31.

Однако, как удалось выяснить «КП-Петербург», сам Джонни Депп во время аварии не пострадал. Да и возмещать ущерб отелю ему явно не придется.

— Мы слышали об инциденте, — сообщили «КП-Петербург» источники в отеле. — Однако сам актер за медицинской помощью не обращался. К нам претензии от него также не поступали. Никаких повреждений у стены нет. Внутренний протокол мы также не составляли.

Претензий к актеру и его водителю у отеля нет. К слову, в ГИБДД Санкт-Петербурга Джонни Депп тоже решил не обращаться.

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Русская бизнесвумен поделилась с «Комсомолкой», что «Джек Воробей» сказал ей по-русски, какой подарок она ему сделала, и как к этому свиданию отнесся муж, который сам очень похож на Джонни Деппа (подробности)

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mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 11:46
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