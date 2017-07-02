Создание ландшафтного дизайна

mavit
Автор: mavit Июль 2, 2017 16:45

Создание ландшафтного дизайна

Каждый хозяин загородного дома с приусадебным участком хоть раз в жизни, но задумывался о благоустройстве делянки. В этой статье рассмотрены основные этапы создания ландшафтного дизайна участка. Условно их можно разделить на подготовительные, строительные, посадочные работы. Сегодня речь пойдет о первом виде, а второй будет рассмотрен вкратце.

Подготовительные этапы создания ландшафтного дизайна участка и стили дизайна

Данная группа включает в себя:

  • Планировка участка.
    Подготовка к строительным и посадочным работам.

Но для начала нужно ознакомиться с понятием стилей дизайна, которые наиболее популярны в обустройстве ландшафта. Стиль – это целостное глобальное решение по использованию тех или иных элементов, которые впоследствии будут частями одного целого.

Регулярный стиль – только прямые дорожки, которые соединяются у центра участка или стремятся к дому. В таком стиле используются стриженые деревья и кустарники, цветники, участки газона, которые чередуются между собой.

Пейзажный стиль – заросли деревьев и кустарников, которые пронизаны извилистыми и разноплановыми дорожками. Структура такова, что они не обязательно должны вести к дому, а проложены как самостоятельные элементы.

Восточный стиль – это совокупность растений, камней и небольших водоемов, расположение которых спроектировано по философским мотивам стран Азии. Могут применяться также учения фен-шуй в качестве основополагающего принципа расположения.

Имеет место быть и смешанный стиль, включающий в себя отдельные элементы от каждого из вышеуказанных. Во всяком случае, выбор дизайна, будь-то смешанный, пейзажный, регулярный или восточный, остается за хозяином. Узнайте больше информации о каждом стиле, и подумайте, какой из них будет удобным и уютным для Вас. Лучший ландшафтный дизайн – это тот, который будет отвечать, прежде всего, вкусам хозяина дома, потребностям растений.

Создание проекта – планировка участка и подготовка к строительным работам

Перед ним, или во время непосредственной проектировки необходимо учесть несколько важных моментов – масштабы участка и масштабы каждого элемента, который составит общий вид участка, необходимость системы дренажа.

Планировка участка

Далее — нужно закрепить за каждым элементом место расположения, определить необходимость использования декоративных элементов, вроде искусственных прудов, лавок, скульптур, и так далее. Сделать это нужно гармонично. Напомним, что растения бывают трех уровней: верхний (деревья), средний (кустарники), нижний (клумбы и цветники). Рекомендуется использование растений всех трех уровней.

Располагать такие элементы интерьера стоит исходя из доступа к месту солнечного света и светолюбивости растений. Здесь все ясно – на солнечной стороне участка высаживаются растения, которые не любят тень и холод, а любят свет и тепло, на противоположной же — те, которые отличаются неприхотливостью в тепле и свете.

Следующей стадий этого этапа является определение инфраструктуры. Нужно создать схему дренажной системы, дорожек, и системы для полива. Все зависит от того, как будет расположена растительность на участке. Сделайте вышеуказанные системы с уклоном в практичность лично для Вас, и удобства полива растений.

Таким образом, каждое растение будет расположено в благоприятном месте, и вид участка приобретет некоторую структуру. И вот, делянка распланирована – можно приступать к подготовке строительных работ.

Подготовка к работам и непосредственная стройка, посадка

Первая включает поиск растений в соответствии с выбранным стилем и проектом. Закупка необходимого для работ инвентаря, деревьев, кустарников, цветов. В общем – всего, что решено внедрить в процессе озеленения и облагораживания участка.

Что касается популярных растений, то часто используются ирисы в ландшафтном дизайне, фото которых прилагается ниже, и вы можете представить, как это растение будет выглядеть в совмещении с другими элементами.

Далее следует непосредственная высадка и строительные работы по каждому из пунктов проекта. Таким вот образом можно сотворить ландшафтный дизайн частного дома своими руками.

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mavit
Автор: mavit Июль 2, 2017 16:45
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