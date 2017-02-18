Создатель программы «Жди меня» попал в больницу с инфарктом

Состояние Сергея Кушнерева оценивают как тяжелое

Свою карьеру Кушнерев начинал в газете «Комсомольская правда» еще в 80-ые годы. Фото ТАСС/ Алексей Филиппов

Успешный телепродюсер и журналист, автора проектов «Жди меня» и «Последний герой» 54-летний Сергей Кушнерев был экстренно госпитализирован в больницу с острым инфарктом.

На данный момент врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Пациент находится в реанимации.

Его близкий друг Александр подтвердил, что в больницу Сергея привезли, когда он был уже без сознания. И сейчас врачи спасают Сергею жизнь.

Свою карьеру Кушнерев начинал в газете «Комсомольская правда» еще в 80-ые годы.

Вначале его взяли в редакцию стажером, но довольно быстро перевели в корреспонденты. Вскоре Сергей проявил свой незаурядный талант и стал заведующим отделом студенческой молодежи, а потом – ответственным секретарем. В середине 90-ых годов Кушнерев вместе со своим коллегой по «Комсомолке» Дмитрием Муратовым создал «Новую газету».

В те же годы талантливого журналиста пригласили в программу «Взгляд». Через два года Сергей стал главным редактором телекомпании «ВИД». Там он познакомился с Сергеем Бодровым-младшим, с которым запустил популярное шоу «Последний герой».

Еще одно его успешное детище — программа «Жди меня».

За свою телекарьеру Сергей не раз получал премии ТЭФИ и премию Союза журналистов Москвы.

Мы желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления.